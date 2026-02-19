Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Hilos de Vida
En vivo ‘A Otro Nivel’
'La Reina del Flow 3'
Cómo funciona 'A Otro Nivel' 2026
Programación de Caracol

Capítulo 129 'Tormenta de Pasiones', novela turca de Caracol, completo y en español

Capítulo 129 'Tormenta de Pasiones', novela turca de Caracol, completo y en español. Süleyman le dice a Aylin que debe verse con Soner. Cuando Aylin llega descubre el porqué no se casó con ella.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Banner Tormenta de pasiones DK
55:03 min
TDP (1).png
Tormenta de Pasiones - Capítulo 129: el corazón de Aylin se rompe tras enterarse de la verdad de Soner
Tormenta de Pasiones (2).png
55:08
Capítulo 128
Alí hace fuerte confesión a Cemilé y la deja a cargo de Mustafá
Tormenta de Pasiones.png
54:36
Capítulo 127
Soner explica por qué dejó a Aylin plantada en el altar
tormenta de pasiones (2).png
54:02
Capítulo 126
Aylin confiesa la verdad sobre su embarazo
TDP (1).png
55:03
Capítulo 129
el corazón de Aylin se rompe tras enterarse de la verdad de Soner

Capítulo 129 Tormenta de Pasiones: el corazón de Aylin se rompe tras enterarse de la verdad de Soner

Süleyman le dice a la chica que debe ir urgente a verse con Soner. Cuando ella está en el lugar descubre la verdadera historia del porqué él no se casó con ella.

Por: Caracol Televisión
|
Tormenta de Pasiones (2).png
55:08
Capítulo 128
Alí hace fuerte confesión a Cemilé y la deja a cargo de Mustafá
Tormenta de Pasiones.png
54:36
Capítulo 127
Soner explica por qué dejó a Aylin plantada en el altar
tormenta de pasiones (2).png
54:02
Capítulo 126
Aylin confiesa la verdad sobre su embarazo
tormenta de pasiones.png
Capítulo 125
se sabe quien secuestró a la bebé y hay una gran decepción
tormenta11
54:10
Capítulo 124
Aylin está embarazada y comete un pecado al no estar casada
tormentadepasiones9
55:11
Capítulo 123
Suleyman descubre la verdadera razón por la que Soner quiere irse del país
TDP (1).png
55:03
Capítulo 129
el corazón de Aylin se rompe tras enterarse de la verdad de Soner