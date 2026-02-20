Publicidad

Capítulo 130 Tormenta de Pasiones, novela turca de Caracol, completo y en español

Capítulo 130 Tormenta de Pasiones, novela turca de Caracol, completo y en español. Aylin llega a casa y allí se encuentra su familia reunida y les cuenta la razón del porqué Soner no se casó con ella.

54:00 min
Tormenta de Pasiones - Capítulo 130: Soner le propone matrimonio por segunda vez a Aylin
55:03
Capítulo 129
el corazón de Aylin se rompe tras enterarse de la verdad de Soner
55:08
Capítulo 128
Alí hace fuerte confesión a Cemilé y la deja a cargo de Mustafá
54:36
Capítulo 127
Soner explica por qué dejó a Aylin plantada en el altar
54:00
Capítulo 130
Soner le propone matrimonio por segunda vez a Aylin

Capítulo 130 Tormenta de Pasiones: Soner le propone matrimonio por segunda vez a Aylin

Aylin llega a casa y allí se encuentra su familia reunida; aprovecha la situación y les cuenta la razón del porqué Soner no se casó con ella, también les habla de la decisión que tomó sobre la boda.

Por: Caracol Televisión
