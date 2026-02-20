54:00 min Tormenta de Pasiones - Capítulo 130: Soner le propone matrimonio por segunda vez a Aylin 55:03 Capítulo 129 el corazón de Aylin se rompe tras enterarse de la verdad de Soner 55:08 Capítulo 128 Alí hace fuerte confesión a Cemilé y la deja a cargo de Mustafá 54:36 Capítulo 127 Soner explica por qué dejó a Aylin plantada en el altar 54:00 Capítulo 130 Soner le propone matrimonio por segunda vez a Aylin

Capítulo 130 Tormenta de Pasiones: Soner le propone matrimonio por segunda vez a Aylin Aylin llega a casa y allí se encuentra su familia reunida; aprovecha la situación y les cuenta la razón del porqué Soner no se casó con ella, también les habla de la decisión que tomó sobre la boda.