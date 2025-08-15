Alpha se va en contra de Zambrano por el castigo que le dan a Omega: “El que manda es él”

Al terminar la prueba, Gamma establece que le darán a Omega el peor castigo, pero Rata no quiere que esto pase y sugiere que mejor le den estar en la intemperie. A lo que Zambrano y Rosa le explican que no, porque a ellos les han dado yoga y el hielo. Aunque él insiste, ninguno cede por lo ocurrido.

Mira también: Por qué se pelearon Deisy y Leo en el Desafío: la joven lo empujó y usó palabras altisonantes



Alpha se va en contra de Zambrano

Tras esto, Rata queda callado y luego Lucho le expresa a Juan lo que acaba de escuchar, por lo que le dice lo siguiente. “Ahí te das cuenta de que el que manda no es él, sino él”, agrega.

Después, Manuela, desde Alpha, afirma que su compañero es muy noble y luego Gero expresa que hay que recordar quién manda en la casa Gamma. “Por más que él tenga la capitanía, la voz de él vale cero al lado del personaje que estoy pensando”.



Posteriormente, al frente de Andrea Serna escogen el castigo de caja de arepas, y se lo entregan. Ahí la presentadora del Desafío Siglo XXI, explica que deben preparar 425 y que ningún integrante de Omega puede consumirlas.

Ahora bien, cuando Gamma llega a su casa, le cuentan al resto del equipo lo que decidieron. Allí Rata expresa que él había decidido noche a la intemperie, porque él quiere tener un corazón bueno. Los demás indicaron que están afectados por lo que pasa en Omega, pero es un juego.

Publicidad

Mira también: Tina le confiesa a Eleazar sus sentimientos en el Desafío: “Un partido interesante”

Desde Alpha, empiezan a hablar de Zambrano y Tina indica que esto le puede cosas buenas al equipo, porque más adelante no los atacarán. Además, por la más reciente invitación de Gero a Katiuska de pasar un rato en la Suite ditu.

Publicidad

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.