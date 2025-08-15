Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
La Venganza de Analía
Síguenos en::
Tendencias:
DESAFÍO DEL SIGLO
EN VIVO DESAFÍO
LA VENGANZA DE ANALÍA

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Cabezote Desafío del Siglo XXI DK
Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / Alpha se va en contra de Zambrano por el castigo que le dan a Omega: “El que manda es él”

Alpha se va en contra de Zambrano por el castigo que le dan a Omega: “El que manda es él”

Luego de la prueba en el Box Blanco, Gamma se reúne para acordar qué castigo le darán a Omega, y todos coinciden en caja de arepas; sin embargo, Rata expresa que no está de acuerdo.