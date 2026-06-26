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Qué hará The Beat Voice, ganador de ‘A Otro Nivel 2026’, con los 600 millones de pesos - CaracolTV

Daniel Rian, Iván Pallares, Alejo Arante y Bipo concedieron entrevista donde recordaron su paso por el concurso musical y revelaron qué han pensado sobre la millonaria suma de dinero.

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Qué hará The Beat Voice, ganador de ‘A Otro Nivel’, con los 600 millones de pesos

Daniel Rian, Iván Pallares, Alejo Arante y Bipo concedieron entrevista donde recordaron su paso por el concurso musical y revelaron qué han pensado sobre la millonaria suma de dinero.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 26 de jun, 2026
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¿Qué piensa hacer The Beat Voice con su premio de 'A Otro Nivel'?
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Foto: Caracol Televisión.