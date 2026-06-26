Qué hará The Beat Voice, ganador de ‘A Otro Nivel’, con los 600 millones de pesos

The Beat Voice se coronó como el mejor grupo de ‘A Otro Nivel’ y el ganador de la temporada 2026, resultado con el que obtuvo un premio de 600 millones de pesos y un contrato con Caracol Televisión. La agrupación, integrada por Daniel Rian, Iván Pallares, Alejo Arante y Bipo, alcanzó el primer lugar luego de la votación realizada por el público durante la Gran Final del programa.

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Antes de la transmisión de la última gala, los cuatro integrantes concedieron una entrevista a Caracoltv.com, en la que hablaron sobre el proceso que vivieron dentro de la competencia. Además, compartieron qué harían con el dinero en caso de convertirse en los ganadores de la temporada.

Cuánta plata ganó The Beat Voice en 'A Otro Nivel' y qué hará con la plata

Tras la emisión de la Gran Final, The Beat Voice se alzó con el título del mejor de esta edición, un premio de 600 millones de pesos y un contrato con Caracol Televisión.



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Durante la entrevista exclusiva, Daniel Rian, identificado como el líder de la agrupación, prefirió no profundizar sobre el destino del dinero y explicó cuál era su principal motivación para participar en el programa.

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"Yo sinceramente no vine por la plata, gracias a Dios hay una recompensa económica y va a ser muy bonito trabajar con Caracol este año si llegamos a ganar, sería una bendición muy bonita", dijo.

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Por su parte, Iván Pallares explicó que utilizaría parte del premio para terminar de adecuarle la casa a su papá. Asimismo, señaló que el resto del dinero sería destinado a trabajarlo.

Entretanto, Alejo Arante manifestó que invertiría la plata en un negocio para sus papás, mientras que Bipo coincidió en que pondría a producir el dinero obtenido en caso de quedarse con el primer lugar del concurso.

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Más allá del premio económico, The Beat Voice tuvo un recorrido continuo durante la competencia. Desde el inicio del programa logró avanzar por las diferentes etapas sin quedar en peligro de eliminación, lo que le permitió llegar directamente a la instancia definitiva del formato.

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De igual manera, el grupo no enfrentó Las Sacudidas, dinámica que buscaba cambiar a los integrantes de los grupos durante el desarrollo de la competencia. Esa condición permitió que Daniel Rian, Iván Pallares, Alejo Arante y Bipo permanecieran juntos y estrecharan su relación.

Asimismo, el grupo únicamente asistió a los estudios Ditu para disfrutar de las actividades desarrolladas en esa etapa del programa, antes de disputar la gala definitiva en la que finalmente fue elegido por el público como el ganador de la temporada 2026.

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