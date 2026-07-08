En 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol. El joven decide llevar a la casa a la nana de Alicia y en el camino piensa que quiere casarse con ella para librarla de su madrastra malvada, pero María le dice que no porque él no está enamorado.
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Nandito vuelve de llevar a Esmeralda y le dice a María que se casará con Alicia
El joven decide llevar a la casa a la nana de Alicia y en el camino piensa que quiere casarse con ella para librarla de su madrastra malvada, pero María le dice que no porque él no está enamorado.