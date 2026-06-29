Millonarios salvó a Mario Vanemerak de ir a la guerra de Las Malvinas

Durante una época, Mario Vanemerak no tuvo ningún inconveniente por no haber cumplido, pero cuando Millonarios lo compró e iba a viajar para radicarse en Bogotá, las autoridades no lo dejaron salir de su país porque era desertor, contó el argentino en el pódcast ‘Historias con Ritmo’.

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“Yo soy clase 63 y a mí me tocaban Las Malvinas. […] Y yo no tenía inconvenientes, salía entraba [de Argentina]. En Argentina se usa el DNI y la cédula, en el DNI sale si sos apto para el servicio militar, entonces yo siempre andaba con la cédula por si me paraba la policía. Pero cuando me compran definitivamente, salta que soy desertor; y yo era desertor porque nunca me presenté. Mi mamá me dijo: ‘Vos no te vas a presentar… ¿para que te maten en una guerra?, ¿acaso le vamos a ganar a Inglaterra?’”, declaró el exjugador.

Vanemerak, que reveló qué hizo con el dinero que recibió cuando fue fichado por el equipo azul de Bogotá, contó que cuando le negaron la salida del país sintió zozobra porque ya le habían adelantado una plata por su contratación y pensó que debía devolverla.



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“Llega justo una persona que le hacía los trámites a todos los colombianos y dijo: ‘Este pibe no puede viajar’, y para mí era una satisfacción y una posibilidad económica de pasar adelante y don Guillermo, me acuerdo, lo insultó, le dijo de todo al tipo: ‘No me lo asusté al pelado’. Fue así que dijo: ‘No te preocupes, pibe, solucionamos esto’ y, bueno, gracias a ellos pude zafar y radicarme en Colombia”, agregó.

El exjugador señaló en ‘Historias con Ritmo’ que Guillermo Gómez, entonces directivo de Millonarios, viajó hasta Rosario junto a un abogado y él y pagó para arreglar la situación militar de Vanemerak.

