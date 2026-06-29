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Millonarios salvó a Mario Vanemerak de ir a guerra de Las Malvinas, en Argentina

Historia de cómo Millonarios salvó a Mario Vanemerak, exjugador del equipo y de la Selección Argentina, de ir a combatir en la guerra de Las Malvinas.

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Millonarios salvó a Mario Vanemerak de ir a la guerra de Las Malvinas

El exjugador de la Selección Argentina fue desertor del ejército de su país por un tiempo, pues no se presentó en el momento que debía hacerlo para apoyar a su nación en el conflicto con los ingleses.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 29 de jun, 2026
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Mario Vanemerak
Mario Vanemerak
Foto: Caracol Televisión