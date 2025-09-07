Publicidad

Caracol Televisión, Noticias Caracol, y Blu Radio lideran lista de medios digitales más consumidos

Caracol Televisión, Noticias Caracol, y Blu Radio lideran lista de medios digitales más consumidos

Con más de 23 millones de visitantes únicos, Caracoltv.com se ubica en el primer lugar, seguido por Noticiascaracol.com con más de 19 millones, y Bluradio.com con más de 18 millones.

Foto: Caracol Televisión
Por: Daniela Correa Grisales
|
Actualizado: septiembre 07, 2025 07:27 p. m.