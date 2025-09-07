Caracol Televisión, Noticias Caracol, y Blu Radio lideran lista de medios digitales más consumidos

Caracol Televisión, Noticias Caracol, y Blu Radio se ubican en los tres primeros lugares de la lista como los medios digitales que los usuarios prefieren a la hora de mantenerse bien informados.

Medios digitales más consumidos

Así lo ratifican los más recientes resultados de julio de 2025, entregados por la firma Comscore, empresa que mide las audiencias digitales en Colombia, en los que las marcas de Caracol Televisión se apoderaron del top 3 en el ranking de medios más consumidos de Colombia.



Con más de 23 millones de visitantes únicos, Caracoltv.com se ubica en el primer lugar, seguido por Noticiascaracol.com con más de 19 millones, y Bluradio.com con más de 18 millones.

Estos resultados posicionan los medios del ecosistema de Caracol Televisión como los líderes indiscutibles en el entorno informativo digital del país.