Actualizado: septiembre 07, 2025 07:12 p. m.
Caracol TV The Suso's Show Equipo de Caracol Televisión envía emotivos mensajes por los 16 años de The Suso´s Show
Todo el equipo de Caracol Televisión se unió a esta gran celebración, en donde han estado varios famosos importantes. Por lo cual, no se podían perder de este momento tan memorial para The Suso´s Show.
No te pierdas ningún contenido de The Suso's Show los domingos en las tardes de Caracol Televisión o a través de la Señal En Vivo. También puedes revivir los capítulos de esta producción aquí.
Grandes invitados revelan sus secretos mejor guardados en una divertida charla con Suso, el paspi.