Cintia Cossio, hermana de Yeferson Cossio, paga millonada por la colegiatura de su hijo

Cintia Cossio participó en una transmisión en vivo junto a Aida Victoria y Andy Rivera, espacio en el que hablaron sobre distintos aspectos de sus vidas personales y familiares. Durante la conversación, la creadora de contenido mencionó algunos detalles relacionados con la educación y el cuidado de su hijo Thiago, tema que generó reacciones entre los participantes del encuentro.

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Cuánto paga Cintia Cossio por el colegio de su hijo mayo

En medio de la charla, la hermana de Yeferson Cossio reveló el valor aproximado que paga por la colegiatura del menor.

“Pues digamos, Thiago ya está en colegio. Yo creo que vale como 4 millones de pesos mensuales”, mencionó.

De acuerdo con la cifra mencionada por la influenciadora, el costo anual de los estudios del niño alcanzaría los 48 millones de pesos.



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Además de los gastos relacionados con el colegio, la joven explicó que Thiago cuenta con acompañamiento permanente mientras ella cumple con sus responsabilidades laborales y personales. Según comentó, el menor tiene al menos un escolta y también una niñera encargada de supervisarlo durante el día.

Es necesario mencionar que Cossio dio a luz a su segundo bebé durante este 2026. A través de sus redes sociales, compartió diferentes momentos de su embarazo y mostró detalles de esta etapa personal con sus seguidores. Asimismo, publicó contenido relacionado con su relación con Jhoan López, con quien estuvo separada durante una temporada; sin embargo, ambos decidieron darse una nueva oportunidad en el amor.

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La conversación sobre los costos de la educación de Thiago llamó la atención de Aida Victoria, quien reaccionó ante la cifra mencionada por su colega durante la transmisión. En medio del diálogo, expresó que, en su caso, contemplaría la posibilidad de brindarle educación en casa a su hijo Emi, a quien tuvo junto a Juan Tejada.

Las reacciones por parte de los usuarios de Internet no se hicieron esperar: "Aquí en Bogotá un Colegio bueno está entre 8 y 10 millones de pesos", "Pues yo puedo pagar colegio privado, no así de caro, pero tengo a la mía en colegio público y ayudo a 3 compañeras que son de escasos recursos en cositas que necesitan", "Y yo sufriendo para poder pagar 500 mil peos del cole de mi hija, 🤣🤣🤣🤣🤣 me acabo sentir pobre y fracasada 🤣🤣", son algunos de los mensajes que se destacan.

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Cintia también fue noticia hace poco al dar a conocer que le dará una cirugía plástica a una seguidora como parte de un regalo de su madre.