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Cuánto paga Cintia Cossio, hermana de Yeferson Cossio, por el colegio de su hijo - CaracolTV

La influenciadora dejó sorprendida a Aida Victoria al confesar que paga varios millones de pesos para que su hijo reciba educación desde la comodidad de su casa.

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Cintia Cossio, hermana de Yeferson Cossio, paga millonada por la colegiatura de su hijo

La influenciadora dejó sorprendida a Aida Victoria al confesar que paga varios millones de pesos para que su hijo reciba educación desde la comodidad de su casa.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 24 de may, 2026
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