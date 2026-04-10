Carlos Feria habla de la polémica por violencia y su proceso personal tras tres años

El creador de contenido Carlos Feria entregó detalles sobre la polémica en la que estuvo involucrado por violencia intrafamiliar, tres años después de que el caso generara atención pública. Sus declaraciones se dieron durante una entrevista en el pódcast Sinceramente Cris, donde abordó lo ocurrido y las consecuencias que tuvo en su entorno familiar.

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Carlos Feria admitió sus errores frente a los maltratos con su esposa

Durante la conversación, Feria se refirió a la exposición que vivió su familia tras hacerse público el caso, en el que se le señaló por maltrato hacia su esposa, Adriana Varccarcel. El tema tomó mayor relevancia luego de la difusión de un video en el que aparecía empujándola, lo que derivó en cuestionamientos sobre su comportamiento y en una investigación por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.



En la entrevista, el influencer reconoció la gravedad de sus acciones y explicó que sus comportamientos no eran hechos aislados, sino que respondían a patrones que identificó en su historia familiar. Señaló que estas dinámicas se repetían en generaciones anteriores, tanto en su familia como en la de su pareja, lo que lo llevó a reflexionar sobre la necesidad de romper ese ciclo.

Feria también habló sobre su infancia y mencionó situaciones que marcaron su desarrollo personal, como la separación de sus padres y el paso de su padre por prisión, lo que llegó a que engará a su madre. Indicó que estas experiencias influyeron en la manera en que fue percibido dentro de su entorno familiar, lo que, según relató, generó una carga emocional que se trasladó a su vida adulta.





En otro momento, se refirió a la presión que sentía por el crecimiento en redes sociales, donde buscaba aumentar su audiencia y mantener la atención del público. Explicó que esa dinámica lo llevó a no establecer límites claros en el contenido que producía, incluyendo publicaciones con su hija, Salomé Feria, lo que también fue objeto de críticas.

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El creador de contenido indicó que el video que se hizo público representó un punto de inflexión, ya que le permitió reconocer la situación que estaba viviendo. Afirmó que los hechos no ocurrieron en una sola ocasión, sino que se repetían en momentos de pérdida de control, seguidos de episodios en los que pedía disculpas, tanto así que varias veces le indicó a su esposa que lo mejor era la separación, pero no sucedió.

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Según explicó, ese proceso lo llevó a iniciar un cambio personal con el objetivo de modificar sus comportamientos y evitar afectar a su familia. En donde, indicó, que Dios y Jesús estuvieron presenten es esta transformación: "No soy esto, ya. Mi familia se está destruyendo, tengo el poder de hacerlo y sé que con Jesús lo puedo hacer".

Señaló que actualmente busca transmitir un mensaje sobre la posibilidad de transformación, basado en su experiencia y en el proceso que ha desarrollado desde entonces.

Feria concluyó que su intención es compartir lo aprendido a partir de lo ocurrido, enfocado en evitar la repetición de los patrones que identificó en su vida y en fortalecer su entorno familiar.

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