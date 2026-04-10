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Versión de los hechos de Carlos Feria frente a la polémica de violencia intrafamiliar - CaracolTV

El creador de contenido se refirió a los hechos sobre los problemas familiares que lo llevaron a estar en el centro de la atención pública y explicó cómo ha sido su proceso desde entonces.

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Carlos Feria habla de la polémica por violencia y su proceso personal tras tres años

El creador de contenido se refirió a los hechos sobre los problemas familiares que lo llevaron a estar en el centro de la atención pública y explicó cómo ha sido su proceso desde entonces.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 10 de abr, 2026
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Carlos Feria da su versión sobre la agresión a su esposa.jpg