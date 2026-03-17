'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol, en español
En 'María la del Barrio'. Soraya le dice a su tía que Fernando no se quiere casar con ella, pero sí con María. Por eso mismo, ella va a comprar una prueba de embarazo positiva y con eso obligará a Fernando que esté con ella.
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Victoria y Luis Fernando hablan sobre el ‘matrimonio’ con María
Soraya le dice a su tía que Fernando no se quiere casar con ella, pero sí con María. Por eso mismo, ella va a comprar una prueba de embarazo positiva y con eso obligará a Fernando que esté con ella.