The Suso's Show: Capítulo: ganadoras de Cuentachistes hacen reír a Suso con sus ocurrencias - CaracolTV

Lu Da Silva y Lina Adarme se toman The Suso’s Show: recuerdan sus inicios en el humor, comparten anécdotas divertidas, se animan a cantar y enfrentan un reto muy curioso.

44:58 min
The Suso's Show
Capítulo: ganadoras de Cuentachistes hacen reír a Suso con sus ocurrencias
The Suso's Show
44:58
Capítulo: ganadoras de Cuentachistes hacen reír a Suso con sus ocurrencias

Lu Da Silva y Lina Adarme se toman The Suso’s Show: recuerdan sus inicios en el humor, comparten anécdotas divertidas, se animan a cantar y enfrentan un reto muy curioso.

Por: Daniela Correa Grisales
|
The Suso's Show
44:58
Capítulo: ganadoras de Cuentachistes hacen reír a Suso con sus ocurrencias