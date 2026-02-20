Abuelita de 85 años llegó ‘A Otro Nivel’ buscando novio: estos son sus requisitos

En la tercera presentación de la noche en 'A Otro Nivel', el participante Camilo Baena interpretó la canción Pa Todo el Año.Pese a que los jurados decidieron no dejarlo avanzar en competencia, el público quedó enamorado a conocer a su abuela, quien visitó el programa para apoyarlo.

La mujer, identificada como Rubiela, manifiestó tener 85 años y reveló que es madre de 17 hijos. Ese dato provocó reacciones inmediatas entre los presentes y la convirtió en una figura central durante el segmento.

Rubiela explicó que su visita no solo responde al deseo de acompañar a su nieto en el concurso, sino también a un interés personal. Señaló de forma jocosa que está en búsqueda de un nuevo novio y que considera el programa como una oportunidad para darse a conocer. Durante la conversación con los jurados, comentó que los tres le parecen bien parecidos, lo que generó risas y comentarios en el estudio.

Los integrantes del jurado, Pipe Peláez, Kike Santander y Gian Marco, reaccionaron con sorpresa ante la vitalidad de la mujer y la naturalidad con la que se expresaba.





En medio del intercambio, Gian Marco se levantó de su silla y se acercó a Rubiela. El cantante la abrazó frente a las cámaras, acción que provocó una respuesta inmediata del público en el estudio. Los asistentes reaccionaron con aplausos y expresiones que pedían un gesto adicional entre ambos. Ante esa reacción colectiva, el jurado le da un beso en la mejilla.

La escena ocurrió pocos minutos después de que se anunciara la eliminación de Camilo Baena. Aunque el concursante no continúa en la competencia, la presencia de su abuela marcó uno de los momentos más comentados de la noche.

