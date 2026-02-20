Publicidad

Quién es la señora de ‘A Otro Nivel’ que con 85 años les coqueteó a los jurados - CaracolTV

Una mujer identificada como Rubiela enamoró a Gian Marco, Kike Santander y Felipe Peláez al confesar la enorme familia que construyó y sus planes para los próximos años.

Abuelita de 85 años llegó ‘A Otro Nivel’ buscando novio: estos son sus requisitos

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 20 de feb, 2026
Quién era la abuelita de 'A Otro Nivel' que conquistó a los jurados.