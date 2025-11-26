Cuándo es Miss International y dónde ver a Catalina Duque, Señorita Colombia 2024

Todo está listo para la elección y coronación de la Miss International 2025. La edición número 63 del evento será celebrada este 27 de noviembre en el Estadio Nacional Yoyogi de Tokio, Japón. En esta oportunidad, la actual reina Huynh Thi Thanh Thuy, representante de Vietnam, se encargará de entregarle la corona a su sucesora.

Fecha y hora de Miss International en Latinoamérica

Más de 80 candidatas competirán por la anhelada corona. El evento se realizará este jueves a las 6:00 p.m. hora Japón; sin embargo, debido a la diferencia horaria, se emitirá en otro horario en los países de América Latina:



En Perú, Colombia y Ecuador se podrá ver a partir de las 4:00 a.m.; mientras que en México se podrá seguir desde las 3:00 a.m. Por su parte, en Argentina y Chile se transmitirá a las 6:00 a.m.

Por dónde ver Miss International 2025

El concurso será transmitido directamente en el canal de YouTube de la organización, por lo que los usuarios podrán ser testigos del desfile en traje de baño, el desfile en traje de gala y uno de los momentos más esperados para todos los fanáticos de los certámenes de belleza: las preguntas de cultura general, pensamiento crítico o trascendencia social.



Además, allí tendrán la posibilidad de ver minuto a minuto lo que ocurre en el evento tanto con los presentadores, como con los jurados calificadores y los demás miembros de la audiencia.



Quién es la reina de Colombia en Miss International

Catalina Duque, Señorita Colombia 2024, será la encargada de dejar en alto al país en el exterior. La joven participó el año pasado en el Concurso Nacional de la Belleza y fue justamente su viaje a Japón este 2025 el que le impidió entregarle formalmente la corona a Tutu Mosquera, su sucesora, el pasado 17 de noviembre.

Representó a Antioquia en la competencia y se quedó con el título. Nació en Miami; sin embargo, sus padres son de Medellín, por lo que tuvo la posibilidad de llevar con orgullo la banda de su departamento. La comunicadora social graduada del Eafit es bilingüe y llamó particularmente la atención no solo por su atractivo físico, sino también debido a su preparación.

