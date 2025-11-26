En vivo
Tormenta de pasiones
Síguenos en:
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
LA INFLUENCER

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Caracol TV  / Actualidad  / Cuándo es Miss International y dónde ver a Catalina Duque, Señorita Colombia 2024

Cuándo es Miss International y dónde ver a Catalina Duque, Señorita Colombia 2024

Catalina Duque viajó hasta Japón para la competencia internacional que está a punto de llegar a su fin. Este es el horario para que te conectes durante la gala de elección.

Todo lo que debes saber sobre Miss International para apoyar a Colombia, Catalina Duque.
Todo lo que debes saber sobre Miss International para apoyar a Colombia, Catalina Duque.
Foto: Instagram @catalinaduque y @missinternationalofficial
Por: Marianella Chavarro Castro
|
Actualizado: 26 de nov, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad