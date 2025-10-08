En vivo
Caracol TV  / La Venganza  / Capítulos  / Capítulo 118 La Venganza: Fernando llega a la audiencia para ayudar a Valentina con su hijo

Capítulo 118 La Venganza: Fernando llega a la audiencia para ayudar a Valentina con su hijo

En medio de la audiencia de la custodia del hijo de Valentina Díaz y Luis Miguel, Valerugo llega para testificar a favor de la mujer. Le pide perdón por lo que hizo y ella queda sorprendida.

