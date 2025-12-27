Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
La Red
Yeferson Cossio
Inscripción a 'La Danza de los Millones'
'La Vuelta al Mundo en 80 Risas'
Programación de Caracol

Cuánto llevan Aida Bossa y Julio César Herrera: cuántos hijos tienen

Aida Bossa y Julio César Herrera llevan muchos años casados, han demostrado que la comedia y el trabajo juntos los hace permanecer unidos.

Icon push.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Cuánto llevan Aida Bossa y Julio César Herrera: el truco para mantenerse juntos

Ante las cámaras de La Red, los actores hablan acerca de su relación, la dinámica que sostienen y la comedia que invade todo en su matrimonio y que ha logrado que consigan preservar el amor.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
Actualizado: 27 de dic, 2025
Comparta en:
Thumbnail