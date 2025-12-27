Cuánto llevan Aida Bossa y Julio César Herrera: el truco para mantenerse juntos

Aida Bossa y Julio César Herrera sin duda son una de las parejas más admiradas y queridas de la televisión colombiana. Su historia comenzó en 1994, cuando la actriz llegó a Bogotá para estudiar actuación y conoció al también actor.

Lee más: Martha Isabel Bolaños reveló qué hizo con su primer sueldo, ¿se lo dio a un hombre?



Cuánto llevan Aida Bossa y Julio César Herrera

Desde entonces, han construido una relación que completa cerca de 30 años juntos, además, se casaron 2001. Aunque su relación ha sido duradera, no ha estado exenta de dificultades, en una entrevista con La Sala de Laura Acuña, ambos confesaron que atravesaron una separación de un tiempo a comienzos de los años 2000. Sobre ese periodo, reconocieron que no lograron ponerse de acuerdo ni en el tiempo exacto ni en las razones que los llevaron a distanciarse. A pesar de ello, el vínculo entre ambos prevaleció y decidieron reconciliarse y retomar su vida en pareja, fortaleciendo su relación con el paso de los años.

Actualmente, Aida Bossa y Julio César Herrera no solo comparten su vida personal, sino también proyectos creativos, la pareja se ha destacado en redes sociales por crear contenido conjunto, principalmente enfocado en el humor, lo que les ha permitido conectar con el público desde una faceta más cotidiana y espontánea. En esta entrevista con La Red, han dejado ver que la complicidad y las risas siguen siendo una constante en su matrimonio, reflejando la cercanía y el respeto que se tienen.

Lee más: Eileen Moreno dice en qué va el proceso por el caso de maltrato que protagonizó



Hija de Aida Bossa y Julio César Herrera



Fruto de su relación nació Mikaela, su única hija, quien actualmente tendría alrededor de 20 años. Aunque al parecer ha mostrado inclinaciones artísticas, ha optado por mantener un perfil bajo y no exponerse de manera constante en redes sociales, a diferencia de sus padres. Aida Bossa y Julio César Herrera han sido cuidadosos con la privacidad de su hija. La historia de la pareja es vista por muchos como un ejemplo de perseverancia, comunicación y crecimiento conjunto dentro del mundo del espectáculo colombiano.

Publicidad

No te pierdas ningún contenido de La Red los sábados y domingos en las tardes de Caracol Televisión o a través de la Señal En Vivo.