Quién es Cristian, nuevo integrante del 'Desafío', y por qué decidió tener a su hija a los 16 años

Ocho nuevos participantes se incorporaron al 'reality' de los colombianos el pasado 11 de noviembre, cuando Andrea Serna confirmó que Neos había logrado llegar a La Ciudad de las Cajas a tiempo para mantenerse en juego. Uno de los Súper Humanos que más dio de qué hablar fue Cristian, quien se dio a conocer en ese mismo episodio.

Quién es Cristian, participante del 'Desafío del Siglo XXI'

Es un auxiliar de construcción e instructor de parkour y gimnasia que nació en Bogotá, pero que vive en Guaduas, Cundinamarca. Trabajó durante dos años en el Ejército, lo que le permitió adoptar la disciplina en su día a día.



Según dio a conocer en entrevista para el programa, estar en la producción de Caracol Televisión no solo es su sueño, sino también el de su padre, lo que se convertirá en uno de sus grandes motores para mantenerse fuerte y avanzar en la competencia.



Por qué Cristian, del 'Desafío', no tiene relación con la mamá de su hija

Una vez se reunió con sus compañeros en la casa verde, Cristian les contó que es padre de una niña de diez años a la que considera su principal motivación para salir adelante. Adicionalmente, contó que la tuvo aproximadamente a los 16 años y que no fue un error, sino que fue concebida como un acto de amor en su momento.



"Lo más chistoso es que fue planeado. Sí, estábamos tan enamorados que llegó un punto que dijimos 'tenemos que marcarnos la vida de alguna forma'. No sé por qué, pero el punto fue que llegamos a 'no, vamos a tener un bebé'. Estábamos muy jóvenes y éramos muy irresponsables, muy inmaduros", mencionó.

Asimismo, agregó que se separó de la madre de la menor antes de que ella siquiera naciera, por lo que se perdió la experiencia del embarazo y tuvo cercanía con la pequeña cuando cumplió los tres años.

Ahora son inseparables; sin embargo, admitió que tiene contacto cero con su expareja sentimental.

