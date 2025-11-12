En vivo
Desafío Siglo XXI  / Quién es Cristian, nuevo integrante del 'Desafío', y por qué decidió tener a su hija a los 16 años

Quién es Cristian, nuevo integrante del 'Desafío', y por qué decidió tener a su hija a los 16 años

El joven que fue descubierto por Kevyn y Valkyria llegó a La Ciudad de las Cajas para ser parte de Neos, el equipo que se conformó oficialmente en el capítulo 91 del programa.

