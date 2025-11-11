Su sueño de niña fue ser auxiliar de vuelo y sigue trabajando para lograrlo. Actualmente trabaja en el negocio de remates de sus padres, donde administra, limpia, atiende y hace de todo.

Ama los animales, especialmente los gatos; tiene una gata llamada Ruby. Viene de familia paisa, con olfato para ver oportunidad de negocio en cualquier parte y no “dejarse morir de hambre”. Su novio es Nicolás; llevan tres años juntos y quiere casarse con él.



Dice que el Desafío tiene casi su misma edad y nunca se lo ha perdido; el año pasado fue “más fan” porque Kevyn, de Puerto Boyacá, estaba en competencia. Se define como muy competitiva y ha participado en muchas competencias de CrossFit.

Reconoce que es de mal genio, se guarda las cosas y cuando habla puede explotar; es acelerada y le molesta la gente lenta, algo que podría afectar la convivencia. Nunca ha aguantado hambre, así que no sabe cómo reaccionará si le toca.

