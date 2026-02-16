Él es Rata, el finalista del ‘Desafío’ al que veían como uno de los mejores desde el principio

Uno de los Súper Humanos más destacados de esta temporada es José Manuel Maldonado, conocido en el mundo del deporte como Rata. El joven de 24 años representa a Andes, Antioquia, en la competencia, es un atleta de OCR y proviene de una destacada familia de deportistas.

Mira también: Cómo reaccionó exparticipante del ‘Desafío’ cuando su papá dijo que quería la eutanasia



Cómo fue el paso de Rata por el ‘Desafío del Siglo XXI’

El primer equipo en el que estuvo fue Gamma luego de que Gio, el primer capitán de la escuadra naranja, lo eligiera durante el capítulo de estreno. Allí destacó gracias a su agilidad y rapidez; sin embargo, en espacios como el Box Rojo demostró que su debilidad es la fuerza y las peleas cuerpo a cuerpo.



Se convirtió en el representante de esta casa en el primer Desafío de Capitanes, donde ocupó el primer lugar. Allí tuvo la posibilidad de hacer cambios en las fichas del grupo, pero decidió dejar la escuadra tal cual debido a que consideraba que así funcionaba bien.

Con el triunfo de Katiuska en el Desafío de Capitanas y la posibilidad de volver a hacer ajustes en los grupos, la competidora se lo “robó” para Omega, donde tuvieron varios triunfos en el terreno de juego.

Mira también: Rata, del Desafío, estuvo al borde de la muerte en un accidente: qué le pasó





En esta fase del juego llegó a coronarse como el Súper Humano con más plata; sin embargo, terminó perdiendo su capital, y hasta decidió darse una oportunidad en el amor con Deisy, a quien conoció en el programa de Caracol Televisión.

Publicidad

También estuvo durante un tiempo en Alpha, donde destacó por su rendimiento físico.

Luego del Desafío estilo Vuelta por Colombia, hizo parte de Neos. Esto debido a que Zambrano era el encargado de elegir a las fichas de su equipo y decidió dejarlo por fuera debido a comentarios que notó por parte de su colega cuando estuvieron en el break.

Publicidad

Mira también: Kevyn rompió su silencio sobre su 'traición' a Valkyria en el Desafío: “No quiero que suene mal”

En esta misma etapa se enteró que su dupla era Valentina, la girardoteña que hizo parte Beta, Alpha y Gamma en la primera etapa del programa. Juntos demostraron su gran poder, vencieron varios Desafíos a Muerte, vivieron una temporada en Playa Baja y atravesaron por la peor racha de Neos hasta llegar a los Duelos de Salvación y la Semifinal.

Ahora se preparan para competir en la Gran Final contra Zambrano y Miryan y dejar su nombre en la copa de los vencedores.

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.