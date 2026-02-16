Publicidad

Quién es Rata, finalista del ‘Desafío’: dupla, equipos en los que estuvo y más

La dupla de Valentina en el reality de los colombianos llega decidido a poner su nombre en la copa de los vencedores y quedarse con la suma de mil 200 millones de pesos.

Él es Rata, el finalista del ‘Desafío’ al que veían como uno de los mejores desde el principio

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 16 de feb, 2026
Esto es todo lo que debes saber sobre Rata, finalista del 'Desafío del Siglo XXI'.