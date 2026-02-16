Publicidad

Qué fue lo que se le cayó a Zambrano en la Final del 'Desafío' mientras enfrentaba a Rata

Las cámaras de la producción grabaron el momento exacto en el que el Súper Humano perdió un accesorio mientras ejercía fuerza en el segundo piso del box.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 16 de feb, 2026
Qué fue lo que perdió Zambrano en la Gran Final del 'Desafío del Siglo XXI'.