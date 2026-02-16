Qué fue lo que se le cayó a Zambrano en la Final del 'Desafío' mientras enfrentaba a Rata

La Gran Final del 'Desafío del Siglo XXI' tuvo lugar este 16 de febrero con la expectativa puesta en los dos competidores que alcanzaron llegar al último tramo de la competencia. El capítulo inicia con Andrea Serna conversando con Rata y Zambrano sobre su paso por La Ciudad de las Cajas. En el espacio, se presentan los videos de inscripción al programa, en los que ambos participantes explicaron las razones que los llevaba a aceptar el reto y asumir el reto de estar en este formato.

Tras este momento introductorio, inicia la prueba. Los finalistas se ubican en la pista y esperan la señal para comenzar el recorrido. Desde los primeros segundos, Zambrano toma la delantera y avanza con rapidez por los obstáculos iniciales, mientras Rata lo sigue a corta distancia.



Qué perdió Zambrano, finalista del 'Desafío 2025', en la Gran Final

En el arranque del circuito, Zambrano mantiene la ventaja durante varios tramos. Sin embargo, en un momento del trayecto, Rata logra alcanzarlo y lo supera, cambiando el orden de la competencia.

Ambos competidores ascienden al segundo piso del Box, donde deben atravesar un cilindro lleno de pelotas para continuar el recorrido. Mientras intenta avanzar en medio de la estructura, el deportista olímpico pierde un objeto que llevaba en su mano derecha. Las cámaras registran el instante en que el elemento cae desde el segundo nivel hasta el primer piso.

El elemento que se desprende es una manilla dorada con un lazo negro. A pesar de la pérdida, el joven de 26 años no detiene su avance. Continúa con el recorrido y busca mantener el ritmo para intentar igualar a su oponente, quien en ese momento conserva la ventaja.

Miryan permanece atenta desde el inicio hasta ese punto del trayecto, alentando a Zambrano mientras él intenta recuperar terreno.

