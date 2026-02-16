Publicidad

Cuál es la ventaja que obtuvo Rata y Valentina para el viaje a Cartagena Final - CaracolTV

Al ganar la prueba del Box Negro, la cual conforma la primera parte del reto para obtener la copa del ‘Desafío’, Rata obtiene un regalo para iniciar el viaje a Cartagena; además de tiempo y una caja sorpresa.

Banner producción Desafío XXI DK

Una dupla obtiene una ventaja para iniciar la segunda parte de la prueba Final

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 16 de feb, 2026
Ventaja desafío