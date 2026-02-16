Una dupla obtiene una ventaja para iniciar la segunda parte de la prueba Final

En el programa 'Desafío' se desarrolla una nueva etapa de competencia tras la prueba en el Box Negro. Rata y Valentina ganan el desafío y aseguran una ventaja de 12 minutos sobre sus contrincantes Zambrano y Miryan. El resultado define el orden de salida hacia el siguiente destino y marca una diferencia clave en el inicio del recorrido.

Mira también: https://www.caracoltv.com/desafio/como-sera-la-prueba-de-la-gran-final-del-desafio-2025-pr30



Rata y Valentina obtiene la ventaja para el viaje hacia Cartagena

Después de la victoria, el competidor de OCR, junto a la girardoteña emprenden el viaje hacia Cartagena. La ventaja obtenida en la prueba les permite iniciar el trayecto con anticipación respecto a la otra pareja. Zambrano y Miryan salen más tarde y deben administrar el tiempo para intentar reducir la distancia.



Como parte del premio por ganar en el Box Negro, Rata y Valentina reciben una motocicleta, el vehículo se convierte en una herramienta estratégica para el desplazamiento inicial. La producción establece que pueden utilizar la moto hasta donde les sea de ayuda dentro de las condiciones definidas para la ruta. Con este recurso, la pareja organiza su salida y define la manera de avanzar en los primeros tramos del recorrido.

Además de la motocicleta, los ganadores obtienen 600 millones de pesos, que corresponden al primer premio Final de la competencia en esta fase. La cifra queda asegurada a su favor tras superar la prueba, el monto representa el resultado directo del desempeño en el desafío y se suma a los incentivos establecidos por el programa para quienes alcanzan la victoria en instancias decisivas.





Durante la entrega de premios, a Rata le entregan una caja de BetPlay. La producción informa que el contenido debe permanecer cerrado hasta que se indique el momento exacto para abrirla; la responsabilidad de conservar la caja recae en él, quien la incorpora a sus pertenencias mientras continúa la competencia. La instrucción es clara: solo puede abrirla cuando la producción lo autorice.

Publicidad

Mientras la dupla ganadora avanza hacia Cartagena con la ventaja obtenida, el atleta olímpico y su pareja organizan su salida conscientes del tiempo que los separa de sus rivales. Ambos equipos se mantienen en carrera bajo las reglas establecidas para esta etapa. La diferencia de 12 minutos influye en las decisiones logísticas y en la forma en que cada pareja administrara recursos y energía durante el trayecto.

Mira también: https://www.caracoltv.com/desafio/quien-es-rata-finalista-del-desafio-dupla-equipos-en-los-que-estuvo-y-mas-pr30

Publicidad

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.