Zambrano y Rata, del ‘Desafío’, revelan su estrategia para la Gran Final

Todo está listo para la Gran Final del ‘Desafío del Siglo XXI’, el programa que se estrenó en 2025 y que cautivó a la audiencia con sus participantes, novedades y pistas. Antes de enfrentar la prueba más esperada de la temporada, Zambrano y Rata, finalistas de esta edición, conceden una entrevista para Caracol Televisión en donde se pronuncian acerca de su proceso y las expectativas que tienen sobre el enfrentamiento deportivo.

Primeras palabras de Zambrano y Rata antes de enfrentarse a la Gran Final del ‘Desafío’

Por un lado, Zambrano y Miryan conceden una entrevista en donde aseguran que su estrategia para esta última pista será la “rapidez, la constancia y la calma”. La dupla se ha caracterizado por la buena comunicación que han demostrado tener en los boxes, pues ha impactado positivamente en la química de trabajo que tienen.



“Ya somos ganadores, no todo el mundo llega a una final (…) Nos llevamos una linda experiencia, nos llevamos esa imagen linda de todos los televidentes, los desafiólogos, los niños que nos quieren, esas personas que nos valoran, y bueno”, le dice el deportista olímpico a su compañera justo antes de la competencia.



Por otro lado, Rata y Valentina se reúnen para confesar que se sienten emocionados porque están a un solo paso de cumplir su sueño y revelan que en esta ocasión su estrategia más valiosa será, principalmente, escucharse, pero también mantener una mente positiva y creer que tienen todo para cumplir con este reto.

Ambos afirman que está es su graduación oficial después de haber aguantado abre, perdido plata, debilitarse física y mentalmente, y haber conocido a verdaderos amantes del deporte que provenían de diferentes partes de Colombia.

Ahora, Zambrano y Rata se preparan para dar lo mejor de sí mismos en este tramo final y demostrar quién merecen poner su nombre en la copa de los vencedores.

