'La Reina del Flow 3'
Valentina es finalista del 'Desafío', junto a Rata conforman una dupla. Su recorrido tuvo varios obstáculos en la competencia y nadie creía que llegaría tan lejos

Valentina una deportista que fue subestimada por su profesión, ahora es finalista

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 16 de feb, 2026
VALENTINA DESAFIO