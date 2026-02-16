Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
La Reina del Flow
En vivo Desafío del Siglo
'La Reina del Flow 3'
Programación de Caracol

Quién es Miryan finalista del Desafío- CaracolTV

Miryan hace parte de los cuatro finalistas de la competencia, siendo la dupla de Zambrano en este recorrido. Su hijo ha sido una gran inspiración para lograr sus sueños.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Banner producción Desafío XXI DK

Miryan finalista del ‘Desafío’; pasó de ser súper mamá a convertirse en una Súper Humana

Miryan hace parte de los cuatro finalistas de la competencia, siendo la dupla de Zambrano en este recorrido. Su hijo ha sido una gran inspiración para lograr sus sueños.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 16 de feb, 2026
Comparta en:
Miryan desafio.jpg