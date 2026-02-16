Miryan finalista del ‘Desafío’; pasó de ser súper mamá a convertirse en una Súper Humana

En el 'Desafío', Miryan construye un recorrido que combina deporte, emprendimiento y maternidad. En 2025 decidió unirse a la competencia con el objetivo de poner a prueba sus capacidades físicas y mentales en uno de los formatos más exigentes del país.

Su trayectoria deportiva incluye más de 17 podios en competencias de OCR, disciplina de carreras con obstáculos que demanda resistencia, fuerza y estrategia. Además de atleta, es madre y empresaria. En su entorno profesional y competitivo se caracteriza por una comunicación directa y clara.

Desde su ingreso al programa, Miryan integró el equipo Omega, durante el desarrollo de la temporada pasa por Gamma y, tras su retorno a la competencia, vuelve al equipo naranja, donde conforma dupla con Zambrano. A lo largo de las pruebas participa en circuitos de fuerza, resistencia y habilidad, enfrentando desafíos individuales y colectivos que definen su permanencia.

Su presencia en el reality también visibiliza su rol como madre joven que combina responsabilidades familiares con entrenamientos y competencias de alto rendimiento. En cada etapa mantuvo su enfoque en avanzar dentro del juego, superar pruebas y consolidar alianzas estratégicas. La experiencia adquirida en el deporte de obstáculos se refleja en su desempeño en pistas que exigen coordinación, velocidad y control físico.



En la recta final del programa, Miryan llegó junto a Zambrano a la Gran Final del Desafío. Allí se enfrenta a Rata y Valentina en una definición que reúne a las duplas con mejor rendimiento de la temporada. La competencia final pone a prueba la preparación acumulada durante semanas de convivencia, estrategias y exigencia física constante.

Miryan representa a una generación de mujeres colombianas que combinan maternidad, emprendimiento y deporte. Su historia conecta con audiencias que siguen de cerca los procesos personales detrás de cada competidor. En pantalla, mantiene una postura firme frente a los retos y decisiones que surgen dentro del juego.

En el cierre del 'Desafío', su recorrido integra disciplina deportiva, liderazgo en equipo y constancia empresarial. Desde El Dovio hasta la final del programa, su participación consolida un perfil que articula experiencia en OCR, gestión de su propio negocio y desempeño competitivo en uno de losrealitiesmás vistos del país.

