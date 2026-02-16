Publicidad

Quién es Zambrano, del ‘Desafío’: dupla, equipo en el que estuvo y relación con su mamá - CaracolTV

La dupla de Miryan en La Ciudad de las Cajas se convirtió en uno de los protagonistas desde el primer capítulo de la producción debido a su fuerte personalidad y, según colegas, “problemas con el ego”.

Quién es Zambrano, el capitán más leal de Gamma que llegó a la Gran Final del 'Desafío'

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 16 de feb, 2026
Esto es todo lo que debes saber sobre Zambrano, finalista del 'Desafío del Siglo XXI'.