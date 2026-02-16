Quién es Zambrano, el capitán más leal de Gamma que llegó a la Gran Final del 'Desafío'

Uno de los Súper Humanos que dio de qué hablar desde el lanzamiento del reality de los colombianos es Zambrano, el atleta olímpico de 26 años que nació en La Guajira, se crio en Barranquilla, y llegó a Caracol Televisión para marcar un antes y un después con su auténtica personalidad.

Mira también: Cómo reaccionó exparticipante del ‘Desafío’ cuando su papá dijo que quería la eutanasia



Cómo fue el paso de Zambrano por el ‘Desafío del Siglo XXI’

Zambrano fue elegido por Gio para ser parte del equipo Gamma, la escuadra que se convertiría en su identidad a lo largo de los ciclos. Durante la primera prueba, que consistía en arrastrar una tractomula, el joven protagonizó una pelea con su líder debido a la estrategia que estaban ejecutando, pues aseguró que él fue quien le dio la victoria al grupo, a pesar de que todos se esforzaron por conseguir el primer lugar.



Esta no fue la única pelea en la que estuvo, pues también tuvo un encontrón con Leo en el Box Rojo que provocó una pequeña enemistad.

A pesar de que no fue nombrado capitán en esta primera fase, sí se convirtió en uno de los participantes más importantes de la escuadra, ya que influía en las decisiones trascendentales del grupo, como lo es el caso de los Chalecos de Sentencia.





Mira también: Rata, del Desafío, estuvo al borde de la muerte en un accidente: qué le pasó

Publicidad

Después hizo parte de Omega, aunque admitió en varias oportunidades que su corazón siempre sería naranja.

También destacó debido a los romances o aventuras que sostuvo con algunas de sus compañeras. Tal es el caso de Isa, Grecia, Katiuska (con quien ya había salido antes de estar en La Ciudad de las Cajas), y Myrian, su dupla.

Publicidad

Mira también: Kevyn rompió su silencio sobre su 'traición' a Valkyria en el Desafío: “No quiero que suene mal”

En la segunda etapa, después del Desafío estilo Vuelta por Colombia, se convirtió en el capitán de Gamma y se negó a tener a Rata dentro de su equipo. Además, se enteró que Miryan sería su dupla en lo que quedaba de la producción, por lo que se encargó de darle seguridad para enfrentar cada una de las competencias.

Destacó por tener una gran amistad con Rosa y se reconcilió con Leo durante el break; su cercanía fue tal que incluso pactaron que se compartirían el premio mayor en caso de ganar esta edición del formato.

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.