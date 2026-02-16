Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
La Reina del Flow
En vivo Desafío del Siglo
'La Reina del Flow 3'
Programación de Caracol

Cuál es la pelea entre Zambrano y Rata, finalistas del ‘Desafío 2025’: este es el motivo - CaracolTV

Los dos finalistas del reality de los colombianos protagonizaron una polémica después de la travesía por Colombia, pues el deportista olímpico no quiso incluir a su excompañero de Gamma en el mismo equipo.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Banner producción Desafío XXI DK

Por qué Zambrano y Rata, finalistas del ‘Desafío’, tienen pelea casada y cómo se llevan ahora

Los dos finalistas del reality de los colombianos protagonizaron una polémica después de la travesía por Colombia, pues el deportista olímpico no quiso incluir a su excompañero de Gamma en el mismo equipo.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 16 de feb, 2026
Comparta en:
¿Zambrano y Rata, finalistas del 'Desafío del Siglo XXI', se llevan mal?