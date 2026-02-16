Por qué Zambrano y Rata, finalistas del ‘Desafío’, tienen pelea casada y cómo se llevan ahora

Los fanáticos del reality de los colombianos están a punto de conocer el nombre del ganador de esta temporada, dato que se revelará en la Gran Final a La Ciudad de las Cajas. Una de las curiosidades de los Súper Humanos que compiten por la copa es el hecho de que iniciaron su camino en el mismo equipo, pero también protagonizaron un roce justo después del break.

Por qué Zambrano y Rata se llevaban mal en el ‘Desafío 2025’

Todo ocurrió en la segunda etapa del juego, cuando Zambrano se convirtió en el primer participante en hacer el recorrido desde Cartagena de Indias hasta Tobia, Cundinamarca, y se coronó como el capitán de la escuadra naranja, pues deicidió dejar por fuera a su colega.



Al llegar a casa, explicó: "Yo no ando con gente que es traicionera ni judas, tampoco. Yo soy un compañero real y voy hasta la muerte con la gente, pero los que son hipócritas no me gustan. Él fue muy hipócrita con Gamma y yo soy muy celoso con las banderas de los equipos. Y también habló mal de mí, entonces qué más. Yo qué voy a hacer con una persona así, nada. Lo mandé allá con su mujer, Deisy. Cada loco con su costal".

El comentario tuvo lugar justo después del descanso en el que los Súper Humanos tuvieron la posibilidad de regresar a casa y ver desde afuera parte de la competencia.

A pesar del disgusto que llegaron a tener, el mismo Zambrano expresó en varias oportunidades que le gustaría enfrentarse a Rata en una Final debido a que reconoce su gran desempeño en el terreno de juego y compromiso con el deporte.

El sentimiento parece ser mutuo, pues durante la transmisión del capítulo 137, antes de iniciar la prueba, Rata le dice a Andrea Serna:

“Alguna vez un grande me dijo ‘cuando esos nervios se vayan, ya no eres digno de estar compitiendo’. Cada vez que me paro en una pista, siempre veo a mis rivales de igual manera, creo que todos estamos muy preparados porque en su momento son amigos, pero en este momento son rivales, entonces siempre doy lo mejor porque es respeto por ellos y a mi manera de competir”, refiriéndose a su oponente.

Ahora, ambos deportistas se preparan para dar su cien por ciento en la pista y demostrar por qué merecen poner su nombre en la copa de los vencedores y quedarse con el título del mejor de la temporada.

