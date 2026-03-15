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Capítulo La Red: sábado 15 de marzo - CaracolTV

Rafa Pérez y Miryan de Lourdes hablan sobre accidentes que tuvieron recientemente y los llevó a presentarse en urgencias. Mientras que Juan Redonda tiene una cita en los Premios Oscar.

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La Red: famosos colombianos enfrentan problemas de salud y otros podrían traer triunfos al país.

Rafa Pérez y Miryan de Lourdes hablan sobre accidentes que tuvieron recientemente y los llevó a presentarse en urgencias. Mientras que Juan Redonda tiene una cita en los Premios Oscar.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
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