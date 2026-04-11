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La Red: Doble de Yo Me Llamo fue golpeado por ser homosexual - Resumen capítulo - CaracolTV

Famosos se sinceran sobre momentos en los que tocaron fondo y atentaron contra sus vidas o estuvieron en riesgo. Un exconcursante de Yo Me Llamo realiza grave denuncia de agresión.

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Doble de Yo Me Llamo fue golpeado por ser homosexual - Resumen capítulo

La Red: Doble de Yo Me Llamo fue golpeado por ser homosexual - Resumen capítulo

Famosos se sinceran sobre momentos en los que tocaron fondo y atentaron contra sus vidas o estuvieron en riesgo. Un exconcursante de Yo Me Llamo realiza grave denuncia de agresión.

Por: Daniela Correa Grisales
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