15:10 min Sebastián Ayala intervino en los conflictos de su padre con Ciro Quiñones 15:01 Mientras Fiona Horsey pasó por ruptura, Daniela Ospina se casó |Resumen 12:29 Artista cuenta su pasado en la música y exparticipante del 'Desafío' habla de su depresión 14:33 Exparticipante del Desafío fue perseguido y víctima de millonario robo - Resumen capítulo 15:10 Sebastián Ayala intervino en los conflictos de su padre con Ciro Quiñones

La Red: Sebastián Ayala intervino en los conflictos de su padre con Ciro Quiñones Sebastián Ayala intervino en el conflicto entre su padre y Ciro Quiñones, tras una disputa pública que escaló con señalamientos, contactos directos y medidas legales.