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Capítulo La Red: domingo 26 de abril - CaracolTV

Sebastián Ayala intervino en el conflicto entre su padre y Ciro Quiñones, tras una disputa pública que escaló con señalamientos, contactos directos y medidas legales.

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La Red: Sebastián Ayala intervino en los conflictos de su padre con Ciro Quiñones

Sebastián Ayala intervino en el conflicto entre su padre y Ciro Quiñones, tras una disputa pública que escaló con señalamientos, contactos directos y medidas legales.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
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