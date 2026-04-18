La Red: Exparticipante del Desafío fue perseguido y víctima de millonario robo - Resumen capítulo - CaracolTV
Varios famosos, junto a Eleazar, del Desafío del Siglo, recuerdan anécdotas en las que fueron víctimas de asaltos y las medidas que tomaron. El deportista confiesa que las pérdidas superan los 15 millones de pesos.
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