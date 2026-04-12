La Red: Diana Hoyos y más colombianos que migraron; algunos echaron raíces en el exterior| Resumen - CaracolTV La destacada actriz de ‘Oye, Bonita’ cuenta en ‘La Red cómo ha sido su experiencia viviendo desde enero de 2026 en Madrid, España. Juan Pablo Llano y Beta Mejía también dan detalles sobre sus vidas.