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La Red: Diego Guauque volverá al quirófano para mejorar su salud | Resumen La Red - CaracolTV

Los famosos colombianos se sinceran en La Red, Diego Guauque acerca de su salud, Yo Me Llamo Vicente Fernández sobre su adicción, Raúl Ocampo de su corazón y Flora Martínez sobre sus inicios.

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Diego Guauque volverá al quirófano para mejorar su salud | Resumen La Red

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Los famosos colombianos se sinceran en La Red, Diego Guauque acerca de su salud, Yo Me Llamo Vicente Fernández sobre su adicción, Raúl Ocampo de su corazón y Flora Martínez sobre sus inicios.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
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