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La Red: Mientras Fiona Horsey pasó por ruptura, Daniela Ospina se casó |Resumen - CaracolTV
La famosa actriz Fiona Horsey habla de la crisis de salud mental que vivió tras su ruptura amorosa. ‘La Red’ también revela detalles de la boda de Daniela Ospina y el compromiso de Juan Felipe Samper.
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La Red: Mientras Fiona Horsey pasó por ruptura, Daniela Ospina se casó |Resumen
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La famosa actriz Fiona Horsey habla de la crisis de salud mental que vivió tras su ruptura amorosa. ‘La Red’ también revela detalles de la boda de Daniela Ospina y el compromiso de Juan Felipe Samper.
Por:
Marianella Chavarro Castro
|
25 de Abril, 2026
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