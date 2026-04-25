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La Red: Mientras Fiona Horsey pasó por ruptura, Daniela Ospina se casó |Resumen - CaracolTV

La famosa actriz Fiona Horsey habla de la crisis de salud mental que vivió tras su ruptura amorosa. ‘La Red’ también revela detalles de la boda de Daniela Ospina y el compromiso de Juan Felipe Samper.

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La Red: Mientras Fiona Horsey pasó por ruptura, Daniela Ospina se casó |Resumen

La famosa actriz Fiona Horsey habla de la crisis de salud mental que vivió tras su ruptura amorosa. ‘La Red’ también revela detalles de la boda de Daniela Ospina y el compromiso de Juan Felipe Samper.

Por: Marianella Chavarro Castro
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