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La Red: Artista cuenta su pasado en la música y exparticipante del 'Desafío' habla de su depresión Mientras Felipe Peláez, jurado de 'A Otro Nivel', recuerda sus inicios en la música y los retos que enfrentó, Mateus revela que por enfocarse solo en el dinero perdió relaciones.