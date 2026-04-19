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Capítulo La Red: domingo 19 de abril - CaracolTV

Mientras Felipe Peláez, jurado de 'A Otro Nivel', recuerda sus inicios en la música y los retos que enfrentó, Mateus revela que por enfocarse solo en el dinero perdió relaciones.

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La Red: Artista cuenta su pasado en la música y exparticipante del 'Desafío' habla de su depresión

Mientras Felipe Peláez, jurado de 'A Otro Nivel', recuerda sus inicios en la música y los retos que enfrentó, Mateus revela que por enfocarse solo en el dinero perdió relaciones.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
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