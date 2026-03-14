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Capítulo La Red: sábado 14 de marzo - CaracolTV

Mientras que Jorge Cao se sincera sobre el luto que lleva por la muerte de su exesposa y su hija; Elder Dayán habla sobre cómo el dolor por la pérdida de Diomedes Díaz y Martín Elías se ha ido transformando con los años.

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Jorge Cao y los hijos de Diomedes Díaz se sinceran sobre el duelo| Resumen

La Red: Jorge Cao y los hijos de Diomedes Díaz se sinceran sobre el duelo| Resumen

Mientras que Jorge Cao se sincera sobre el luto que lleva por la muerte de su exesposa y su hija; Elder Dayán habla sobre cómo el dolor por la pérdida de Diomedes Díaz y Martín Elías se ha ido transformando con los años.

Por: Marianella Chavarro Castro
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