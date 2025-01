Filtran la supuesta setlist de canciones de Shakira para 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour'

La gira mundial 'Las mujeres ya no lloran' está cada vez más cerca de ser una realidad; por eso, los fanáticos de Shakira que no han conseguido boletas para el evento están buscando la manera de no perderse este espectáculo que promete ser todo un éxito. Recientemente, se viralizó en redes sociales la que podría ser la setlist de canciones del show.

La información fue publicada, al parecer, por uno de los bailarines de la barranquillera y recogida por la revista Glamour. En la fotografía se logra observar a dos hombres disfrutando de lo que parece ser una jornada de ensayo; sin embargo, el detalle que llamó la atención de los seguidores de la colombiana fue que al fondo aparecía un tablero con los 27 temas musicales que probablemente se escucharán en el concierto.

Qué canciones cantará Shakira en sus conciertos de 2025

Si esta noticia llega ser verídica, la madre de Sasha y Milán deleitará con éxitos como:

1. ‘La Fuerte’

2. ‘Girl Like Me’

3. ‘Las de la Intuición’ / ‘Estoy Aquí’

4. 'Empire' / 'Inevitable'

5. ‘Te Felicito’ / ‘TQG’

6. 'Acróstico'

7. ‘Copa Vacía’ / ‘La Bicicleta’ / ‘La Tortura’

8. 'Addicted To You'

9. ‘Hips Don’t Lie’

10. 'Chantaje'

11. ‘Monotonía’

12. 'Loca'

13. ‘Entre Paréntesis’

14. 'Ciega Sordomuda' / 'El Jefe'

15. ‘Cómo, Dónde y Cuándo’

16. 'Última'

17. ‘Ojos Así’

18. 'Pies Descalzos'

19. ‘Antología’

20. ‘Poem To A Horse’

21. 'Objection'

22. ‘Whenever Werever’

23. 'Waka Waka'

24. ‘She Wolf’

25. ‘BZRP Mussic Sessions #53’

26. 'Soltera'

27. ‘Don’t Bother’

Supuesto bailarín de Shakira filtró setlist de su concierto. Foto: tomada de Glamour

Es necesario mencionar que Shakira llegó a México a mediados de enero, donde fue recibida por un grupo de fans en el aeropuerto que no dudaron en expresarle su admiración antes de presentarse en las siete fechas que tiene programadas y que van desde el 19 al 30 de marzo.

Por su parte, Shakira también espera con ansias tocar territorio colombiano para presumir su talento en las cinco fechas que agendó y que tendrán lugar en Bogotá, Medellín y Barranquilla.

Por el momento, sus admiradores están a la espera de conocer detalles sobre sus presentaciones como los cambios de vestuario, si habrá invitados especiales y si incluirá las coreografías que ha recreado para redes sociales y que se han convertido en todo un fenómeno viral.