Rubén Blades confirmó la muerte de su padre a los 99 años con una emotiva publicación

El reconocido cantante de salsa Rubén Blades conmovió a sus seguidores en redes sociales al confirmar el fallecimiento de su padre Rubén Blades Bosques, a quien gran parte de sus seres queridos identificaban como ‘Skipper’, a los 99 años.

La noticia fue revelada a través de su cuenta oficial de Instagram, en la que recoge más de un millón de seguidores. Junto a una fotografía en donde aparece sentado al lado de su progenitor tomándolo de las manos, el artista dejó un emotivo mensaje que causó todo tipo de reacciones en las plataformas digitales.

Mira también: Felipe Peláez contó que no pudo cantar frente a Rubén Blades en un álbum de Gilberto Santa Rosa

“Quiero agradecer a todos los que me han escrito o llamado, lamentando la partida “al otro barrio”, de mi padre Rubén (…) A nombre de sus seres queridos, gracias por todas las expresiones de afecto y de solidaridad recibidas”, señaló.

Asimismo, aprovechó el espacio para pedirles disculpas a sus colegas, amigos y demás seres cercanos que intentaron comunicarse con él para darle sus más sentidas condolencias, argumentando que se encontraba organizando todo lo que su padre le pidió para que fuera despedido de este mundo cuando llegara el momento.

No te pierdas: Rubén Blades se solidariza con Canarias por la erupción del volcán

Publicidad

Por último, agradeció a las personas que mostraron interés por demostrarle afecto a la familia que atraviesa por esta difícil situación y firmó el comunicado oficial agregando que se encuentra en Panamá.

Blades Bosques, que nació en Colombia, murió el pasado viernes 24 de noviembre; no obstante, la información fue afirmada por el intérprete de temas como ‘Pedro navaja’, ‘Amor y control’ y ‘Prohibido olvidar’ un par de días después.

Te puede interesar: Rubén Blades hizo vibrar el Movistar Arena de Bogotá con su talento y repertorio

Las reacciones por parte de los usuarios de Internet no se han hecho esperar, pues se han tomado esta red social para lamentar la pérdida.

Publicidad

“Gracias Rubén padre por la herencia de tu corazón y genética reflejada en la sensibilidad inmensurable de tus hijos; sin ti no hay ellos, y sin esto no existiera en nosotros la inspiración de sus acciones y canciones; que la paz eterna sea tu nuevo hogar 🙏🏻❤️”, “es un hasta luego 🙏🏽 ✨”, “abrazo de amor y consuelo para ti y los tuyos en este momento”, son algunos de los mensajes que se leen en el post que ya cuenta con más de 50 mil 'me gusta'.