Gesto de Karol G que pocos notaron en los Latin Grammy 2025 y desató comentarios

Karol G deslumbró en la 26.ª Entrega Anual de los Latin Grammy en Las Vegas desde el momento en que llegó a la alfombra roja luciendo un vestido negro strapless con brillantes, un escote profundo y plumas en la cintura que destacaron su figura.

La paisa mantuvo el look característico de esta etapa musical, con su cabello rubio liso, dejando al descubierto su cuello y sin cubrir ningún detalle del vestido.



Gesto de Karol G en los Latin Grammy

Un video en redes sociales llamó la atención porque muestra a la cantante posando ante los fotógrafos mientras dos integrantes del personal ofrecían bebidas a los artistas.

Karol se acercó con amabilidad, saludó a una de las empleadas y le dijo: “No voy a tomar, pero gracias”, mientras le tocaba el hombro. Luego, la mujer le entregó lo que parecía ser un papel y la artista preguntó: “¿Para mí?”. Acto seguido, Karol la abrazó y le dio un beso.

El gesto fue ampliamente aplaudido en redes sociales, donde los usuarios destacaron su humildad y cercanía: “Cómo trata a la señora de las bebidas 😍 qué mujer tan increíblemente noble y con los pies en la tierra”, “Y su humildad es lo que la hace más bella 😍”, “Hermosa. El detalle que tuvo con la chica de las bebidas no tiene precio 👏”, “Se ve muy elegante”.



Presentación de Karol G en los Latin Grammy 2025

Carolina Giraldo, nombre de pila de la artista, también se robó el show al interpretar en vivo su tema ‘Coleccionando Heridas’ junto al mexicano Marco Antonio Solís.

La paisa apareció con una blusa naranja y un jean descaderado, siguiendo la estética de esta era, mientras que Solís lució un traje en tonos pastel. Ambos incluso bailaron durante el tramo instrumental del tema, demostrando su complicidad.

