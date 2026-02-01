Primer VIDEO de Karol G previo a los Grammy 2026: escotado vestido generó reacciones

Karol G se prepara para llegar al Crypto.com Arena de Los Ángeles y asistir a la ceremonia de los Premios Grammy, que se celebran este 1 de febrero de 2026. La cantante colombiana hace parte de uno de los eventos más importantes de la industria musical a nivel internacional, en una edición que reúne a artistas, productores y representantes del sector provenientes de distintos países.

A través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram la intérprete de temas como 'Oki doki', 'Cairo', 'Gatúbela' y 'Verano Rosa' dejó ver un vestido negro con escote en la espalda horas antes de la velada; sin embargo, se desconoce si lucirá esta prenda en la alfombra roja o en el escenario.

'La Bichota' se encuentra nominada en la categoría Mejor Álbum de Pop Latino por su producción titulada 'Tropicoqueta'. Esta nominación la posiciona entre los nombres destacados de la noche dentro del apartado latino, una de las categorías que ha tenido mayor crecimiento y visibilidad en los últimos años dentro de los premios otorgados por la Academia de la Grabación.

Además de su nominación, la organización de los Premios Grammy anunció que Karol G hará parte del grupo de presentadores de la ceremonia. Hasta el momento, no se ha confirmado cuál será la categoría específica que presentará durante el evento. Su participación como presentadora se suma a sus apariciones previas en ediciones anteriores, tanto como invitada como intérprete, y refuerza su presencia en la agenda oficial de la premiación.

Karol G se integra a una lista de presentadores conformada por artistas de diferentes generaciones y géneros musicales. Entre los nombres confirmados se encuentran Carole King, Chapell Roan, Charli XCX, Doechii, Harry Styles y Queen Latifah.

La edición 2026 de los Premios Grammy también contará con la participación de varios artistas en el escenario. La organización confirmó la aparición de Lady Gaga, Pharrell Williams, Post Malone y Sabrina Carpenter como parte de las presentaciones musicales de la noche. A este grupo se suma Justin Bieber, quien también está programado para presentarse durante la ceremonia.

El evento, que se desarrollará en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, concentra la atención de medios internacionales y plataformas digitales, que siguen de cerca tanto la entrega de premios como las participaciones anunciadas.