Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
La Red
Promesa de Andrea Serna con Potro
En vivo Desafío del Siglo
'La Reina del Flow 3'
Programación de Caracol

Primer VIDEO de Karol G previo a los Grammy 2026: escotado vestido generó reacciones - CaracolTV

La cantante paisa de música urbana fue confirmada por la organización para presentar una de las categorías este 1 de febrero. 'La Bichota' publicó video horas antes del evento.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Primer VIDEO de Karol G previo a los Grammy 2026: escotado vestido generó reacciones

La cantante paisa de música urbana fue confirmada por la organización para presentar una de las categorías este 1 de febrero. 'La Bichota' publicó video horas antes del evento.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 1 de feb, 2026
Comparta en:
Karol G está lista para los Grammy 2026 este 1 de febrero.