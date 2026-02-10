Publicidad

Qué novelas no dan en Caracol por partido de Colombia vs. Uruguay Sub-20 hoy

Cuáles son los cambios que tendrá Caracol en su programación de hoy 10 de febrero por partido de Colombia vs. Uruguay en el Sudamericano Femenino Sub-20.

Cambios en programación de Caracol por Colombia vs. Uruguay Sub-20; novelas ceden espacio

Las jugadoras de la ‘Tricolor’ disputarán la tercera fecha del Sudamericano Sub-20 este 10 de febrero. Te contamos como cambiará la programación de este martes.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 10 de feb, 2026
seleccion colombia