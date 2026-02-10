Cambios en programación de Caracol por Colombia vs. Uruguay Sub-20; novelas ceden espacio

La Selección Colombia Femenina Sub-20 se enfrentará al equipo de Uruguay en busca de sumar tres puntos más, después de la victoria frente a Venezuela, que le permitan seguir encaminándose al mundial de la categoría, que se jugará en septiembre del 2026.

El juego de la ‘Tricolor’ contra las uruguayas se transmitirá por el Gol Caracol a través de la señal principal de Caracol Televisiòn desde las 3:45 de la tarde. Por lo mismo las novelas turcas ‘Tormenta de Pasiones’ y ‘Leyla’ no serán transmitidas en su horario habitual, pero ‘Hilos de vida’ no se verá interrumpida.



¿Cómo va Colombia Femenina en el Sudamericano Sub-20?

En la primera fecha Colombia no tuvo acción, pero en la segunda enfrentó a Chile, partido que quedó 0-0. Posteriormente se midió ante la selección de Venezuela, que comenzó dominando el juego y tuvo oportunidades claras de gol, la actuación de la guardameta Luisa Agudelo fue esencial para mantener a Colombia con el arco en cero. Minutos después, el equipo cafetero cerraría el encuentro con un gol a favor.



¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia Femenina Sub-20?

La ‘Tricolor’ vuelve al ruedo el jueves 12 de febrero, para enfrentar a la selección de Paraguay, anfitriona del torneo juvenil. El partido se jugará a las 4:00 de la tarde (hora Colombia) y tendrá la transmisión del Gol Caracol por la señal principal de Caracol Televisión