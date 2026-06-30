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Cumpleaños de Carlos Calero en 'Día a Día', programa de Caracol Televisión

Detalles de la celebración sorpresa que los compañeros de 'Día a Día' le hicieron al presentador Carlos Calero. Cuántos años cumplió y su carrera en Caracol Televisión

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A Carlos Calero lo sorprendieron en ‘Día a Día’ por su cumpleaños; así fue la celebración

A pesar de que el cumpleaños del barranquillero fue el 29 de junio, sus compañeros del programa de Caracol, decidieron sorprenderlo con un pastel y un pequeño festejo.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 30 de jun, 2026
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Carlos Calero y su celebración de cumpleaños en 'Día a Día'
Carlos Calero y su celebración de cumpleaños en 'Día a Día'
Foto: Caracol Televisión