A Carlos Calero lo sorprendieron en ‘Día a Día’ por su cumpleaños; así fue la celebración

En el programa matutino ‘Día a Día’, el grupo finalista y ganador de ‘A Otro Nivel’, participaron en entrevistas, dinámicas y charlas sobre las experiencias adquiridas durante su estadía en el ‘reality’. Además, en compañía de los presentadores, le cantaron el cumpleaños a Carlos Calero.

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Catalina Gómez ocultó la sorpresa con la excusa de que quería que los grupos del ‘reality’ interpretaran una canción de cumpleaños. En ese momento, la producción le entregó a la presentadora un pastel basado en una película infantil, pero con la imagen del barranquillero.

“Calerito, pues el cumpleaños oficial fue ayer, pero no podíamos dejar de seguir celebrando tu vida. El cariño que tenemos, sabes que es de corazón, y que hoy estas voces tan bonitas, esta buena energía y la de todos tus seguidores que te quieren tanto”, dijo la presentadora paisa Catalina Gómez.

El detalle sorprendió totalmente a Calero; recibió el pastel en el que él está como personaje de una película; está sosteniéndose de muchos globos en un paisaje de cielo azulado y nubes blancas. “Besos y abrazos para todos, gracias por eso”, agregó Calero.



Cuantos años tiene Carlos Calero, presentador de ‘Día a Día’

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El presentador barranquillero cumplió 57 años el pasado sábado 29 de junio, ese mismo día hizo varias publicaciones respecto a su fecha especial. La primera fue con las velas del pastel, pero con un número equivocado, el cual su familia tuvo que cambiar a la edad oficial. La segunda fue más nostálgica, pues le hace un homenaje al Carlos del pasado y le asegura que su esencia sigue viva en él.

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Calero es periodista y presentador, además fue cónsul de Colombia en San Francisco, California. En 2022, fue homenajeado por el Congreso de la República de Colombia con la orden en grado de Caballero por su larga y fructífera carrera en Caracol Televisión, en programas como Noticias Caracol, ‘Día a Día” y Sábados Felices.