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Hora de estreno de ‘La Vuelta al Mundial en 80 Risas’ y programación de Caracol

Detalles sobre cómo queda la programación de Caracol Televisión con el estreno de 'La Vuelta al Mundial en 80 Risas', a partir de este martes 30 de junio de 2026.

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Cómo queda la programación de Caracol con estreno de ‘La Vuelta al Mundial en 80 Risas’

Los colombianos podrán disfrutar de nuevo las aventuras de los mejores humoristas y las presentadoras más reconocidas del país. Esta vez, visitaron las sedes de la Copa del Mundo de 2026.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 30 de jun, 2026
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‘La Vuelta al Mundial en 80 Risas’
Foto: Caracol Televisión