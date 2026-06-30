Cómo queda la programación de Caracol con estreno de ‘La Vuelta al Mundial en 80 Risas’

El programa de Caracol Televisión regresa a las pantallas y esta vez con una edición dedicada al Mundial de 2026. Los televidentes podrán disfrutar del programa desde este martes 30 de junio, a las 8:00 de la noche.

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‘La Vuelta al Mundial en 80 Risas’ llega recargado con una nueva pareja, conformada por la modelo y exreina Sofía Osío Luna y el humorista Juan Pablo Martínez, más conocido como ‘JP’, y mantiene a figuras como la de Don Jediondo, Carolina Cruz, Carolina Soto, Cuervo, Piroberta y Juan Diego Vanegas.

En el programa también aterrizó Diana Álvarez, presentadora y terapeuta que se volvió la dupla de Boyacoman en sus aventuras por las calles de Nueva York y Filadelfia, en Estados Unidos.

Programación de Caracol Televisión con el estreno de ‘La Vuelta al Mundo en 80 Risas’



La programación de la mañana de Caracol se mantiene con la primera edición de Noticias Caracol, ‘Día a Día’ y ‘María, la del barrio’ en sus horarios habituales. Asimismo, en la tarde se seguirá transmitiendo el noticiero de mediodía, y las novelas turcas ‘Tormenta de Pasiones’, ‘Efé’ y ‘El Juego de mi Destino’.

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En la noche, con el gran estreno, la programación de Caracol empieza con Noticias Caracol, a las 7:00 de la noche; ‘La Vuelta al Mundial en 80 Risas’, a las 8:00 de la noche; ‘Vecinos’, desde la 9:30 y finaliza con la Última Edición del noticiero, a las 11:00 de la noche.