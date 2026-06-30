Cómo queda la programación de Caracol con estreno de ‘La Vuelta al Mundial en 80 Risas’

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El programa de Caracol Televisión regresa a las pantallas y esta vez con una edición dedicada al Mundial de 2026. Los televidentes podrán disfrutar del programa desde este martes 30 de junio, a las 8:00 de la noche.
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‘La Vuelta al Mundial en 80 Risas’ llega recargado con una nueva pareja, conformada por la modelo y exreina Sofía Osío Luna y el humorista Juan Pablo Martínez, más conocido como ‘JP’, y mantiene a figuras como la de Don Jediondo, Carolina Cruz, Carolina Soto, Cuervo, Piroberta y Juan Diego Vanegas.
En el programa también aterrizó Diana Álvarez, presentadora y terapeuta que se volvió la dupla de Boyacoman en sus aventuras por las calles de Nueva York y Filadelfia, en Estados Unidos.
La programación de la mañana de Caracol se mantiene con la primera edición de Noticias Caracol, ‘Día a Día’ y ‘María, la del barrio’ en sus horarios habituales. Asimismo, en la tarde se seguirá transmitiendo el noticiero de mediodía, y las novelas turcas ‘Tormenta de Pasiones’, ‘Efé’ y ‘El Juego de mi Destino’.
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En la noche, con el gran estreno, la programación de Caracol empieza con Noticias Caracol, a las 7:00 de la noche; ‘La Vuelta al Mundial en 80 Risas’, a las 8:00 de la noche; ‘Vecinos’, desde la 9:30 y finaliza con la Última Edición del noticiero, a las 11:00 de la noche.