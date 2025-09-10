Yailin La Más Viral montó su propia iglesia; así se ve por dentro el lugar

Georgina Guillermo, nombre de pila de la destacada cantante dominicana, sorprendió a sus más de 12 millones de seguidores en Instagram al aparecer este 10 de septiembre en historias para confesar que cumplió un sueño más. Según informó, ahora tiene su propia iglesia, promesa que le había hecho a Dios hace algún tiempo a cambio de darle éxito no solo en materia profesional, sino en otras facetas de su vida.

"Mi iglesia propia. Le prometí a Dios que si me bendecía, yo levantaría una iglesia en su nombre... Y hoy estoy cumpliendo esa promesa. Todo lo que soy y lo que tengo se lo debo a él. Esta iglesia es mi manera de agradecerle y demostrar con fe, amor y entrega. Los sueños con Dios siempre se cumplen", escribió junto a una fotografía en la que se observa un recinto vacío, pero equipado con lo necesario para que se realicen las ceremonias religiosas.

Las reacciones no se hicieron esperar en las plataformas digitales. Mientras unos la felicitaron por usar su dinero a disposición de la comunidad y darlo a una causa de este tipo, otros aseguraron que tenía intenciones de sacarle provecho económico a la situación.

"Todos juzgándola, pero nadie sabe cuando está sola cómo es su relación con Dios", "Más plata sin pagar impuestos. Esta sí es inteligente", "Otro negocio en nombre de Dios", "Cualquiera abre un salón para montar una iglesia, la cosa es que en esa iglesia de verdad alaben de corazón a Dios y que sea de corazón más no por presumir o solo por negocio e idolatría", "Solo Dios sabe lo que cada persona tiene en su corazón", "Solo le falta que se convierta, nada más", son algunos de los mensajes que han dejado los usuarios de Internet.

Recientemente, Yailin fue noticia en las plataformas digitales al publicar una serie de videos sobre su hija y Anuel AA (su expareja sentimental), lo que avivó rumores de una posible reconciliación; sin embargo, ninguno de los dos artistas ha aparecido en redes o ha ofrecido entrevistas en donde tengan la posibilidad de confirmar la noticia.

