Yailin La Más Viral montó su propia iglesia; así se ve por dentro el lugar

La destacada cantante y expareja sentimental de Anuel AA, apareció en redes este 10 de septiembre para presumir que cumplió un sueño más. La noticia ha dividido opiniones en redes sociales.

A través de las historias de Instagram, Yailin La Más Viral confesó que ya tiene su propia iglesia.
Foto: GettyImages.
Por: Marianella Chavarro Castro
|
Actualizado: septiembre 10, 2025 01:08 p. m.