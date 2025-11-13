Dos participantes cambian de equipo por decisión de Alpha: hubo bastante llanto

Como Alpha ganó el Desafío de Capitanes, tenían el derecho de intercambiar a una persona de algún equipo. Precisamente, Andrea Serna les dio a Yudisa y Lucho una tableta para poder revisar muy bien las parejas y mirar cómo iban a tomar esa difícil decisión.

Mencho y Valkyria cambiaron de equipo en el 'Desafío'

Cuando la presentadora del Desafío Siglo XXI les pregunta si ya saben cómo harán, ahí revelan que Valkyria pasará a Alpha y que Mencho ahora será integrante de Neos. Esto sorprendió a muchos, porque ahora esas personas quedan con las siguientes parejas: Valkyria con Gio y Mencho con Cris.



Esta noticia los dejó fríos, ya que no esperaban que en tan poco tiempo ya tuvieran que cambiar de equipo. Por su parte, cuando llegó el momento de despedirse, Yudisa le pidió disculpas a Mencho, afirmándole que para ella fue como una mamá. La mujer no dudó en responderle que todo estaban bien y que le daba tristeza, pero que lo iba a afrontar de la mejor manera.

Por otro lado, Sofía, quien compitió junto con Kevyn, se sintió mal por no llevar la victoria a casa. Por lo cual, Valkyria no dudó en decirle que todo estaba bien y que no debía llorar por lo sucedido. Tras ello, el equipo la alentó para seguir adelante y con toda la emoción de seguir en el Desafío Siglo XXI.

Cuando Mencho llegó a la casa Neos, la recibieron muy bien y empezó a conocer a cada uno de los integrantes, dado que, antes no los había podido ver. Asimismo, Valkyria, tras despedirse de sus compañeros, llegó a Alpha y le dieron la bienvenida con un plato de comida.

Posteriormente, cuando a la pesista le presentaron a cada uno de los integrantes de Neos, afirmó que ahora, todos los chalecos podrían caer sobre el equipo, porque todos son nuevos y es una manera de proteger a los que antiguos que llevan desde que inició el programa de los colombianos.

