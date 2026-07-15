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Capítulo La Vuelta al Mundial en 80 Risas FINAL hoy 15 de julio completo - CaracolTV
Las cinco parejas de presentadores y humoristas se despiden de este viaje mundialista con divertidas anécdotas y dándole la bienvenida al avión a ‘La Diva de Colombia’ y a un viejo amigo de la casa.
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Capítulo 10 La Vuelta al Mundial en 80 risas : Amparo Grisales y Lokillo se montan al avión en el último viaje
1:06:46 min
La Vuelta al Mundial en 80 risas - Capítulo 10:
Amparo Grisales y Lokillo se montan al avión en el último viaje
Capítulo 9
tripulantes prueban insectos en pleno viaje mundialista
Capítulo 8
fuerte turbulencia sacude al avión; ‘El Cole’ es el invitado especial
Capítulo 7
dos parejas enfrentan miedo a las alturas y una se deja llevar por la velocidad
1:06:46
Capítulo 10
Amparo Grisales y Lokillo se montan al avión en el último viaje
Capítulo 10 La Vuelta al Mundial en 80 risas : Amparo Grisales y Lokillo se montan al avión en el último viaje
Las cinco parejas de presentadores y humoristas se despiden de este viaje mundialista con divertidas anécdotas y dándole la bienvenida al avión a ‘La Diva de Colombia’ y a un viejo amigo de la casa.
Por:
Marianella Chavarro Castro
|
15 de Julio, 2026
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Capítulo 9
tripulantes prueban insectos en pleno viaje mundialista
Capítulo 8
fuerte turbulencia sacude al avión; ‘El Cole’ es el invitado especial
Capítulo 7
dos parejas enfrentan miedo a las alturas y una se deja llevar por la velocidad
1:06:02
Capítulo 6
una pareja tocará la Luna; Gerardo Bedoya es el invitado especial
1:06:28
Capítulo 5
David Ospina, arquero de la Selección Colombia, hace aparición especial
1:06:05
Capítulo 4
pareja sufre al saber que subirá 32 metros de altura sin seguridad
1:06:46
Capítulo 10
Amparo Grisales y Lokillo se montan al avión en el último viaje
La Vuelta al Mundial en 80 risas
Capítulo 9 La Vuelta al Mundial en 80 risas : tripulantes prueban insectos en pleno viaje mundialista
La Vuelta al Mundial en 80 risas
Capítulo 8 La Vuelta al Mundial en 80 risas : fuerte turbulencia sacude al avión; ‘El Cole’ es el invitado especial
La Vuelta al Mundial en 80 risas
Capítulo 7 La Vuelta al Mundial en 80 risas : dos parejas enfrentan miedo a las alturas y una se deja llevar por la velocidad
La Vuelta al Mundial en 80 risas
Capítulo 6 La Vuelta al Mundial en 80 risas : una pareja tocará la Luna; Gerardo Bedoya es el invitado especial
La Vuelta al Mundial en 80 risas
Capítulo 5 La Vuelta al Mundial en 80 risas : David Ospina, arquero de la Selección Colombia, hace aparición especial
La Vuelta al Mundial en 80 risas
Capítulo 4 La Vuelta al Mundial en 80 risas : pareja sufre al saber que subirá 32 metros de altura sin seguridad
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