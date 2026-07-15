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Capítulo La Vuelta al Mundial en 80 Risas FINAL hoy 15 de julio completo - CaracolTV

Las cinco parejas de presentadores y humoristas se despiden de este viaje mundialista con divertidas anécdotas y dándole la bienvenida al avión a ‘La Diva de Colombia’ y a un viejo amigo de la casa.

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1:06:46 min
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La Vuelta al Mundial en 80 risas - Capítulo 10: Amparo Grisales y Lokillo se montan al avión en el último viaje
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Capítulo 9
tripulantes prueban insectos en pleno viaje mundialista
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Capítulo 8
fuerte turbulencia sacude al avión; ‘El Cole’ es el invitado especial
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Capítulo 7
dos parejas enfrentan miedo a las alturas y una se deja llevar por la velocidad
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1:06:46
Capítulo 10
Amparo Grisales y Lokillo se montan al avión en el último viaje

Capítulo 10 La Vuelta al Mundial en 80 risas : Amparo Grisales y Lokillo se montan al avión en el último viaje

Las cinco parejas de presentadores y humoristas se despiden de este viaje mundialista con divertidas anécdotas y dándole la bienvenida al avión a ‘La Diva de Colombia’ y a un viejo amigo de la casa.

Por: Marianella Chavarro Castro
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Capítulos (4).jpg
Capítulo 9
tripulantes prueban insectos en pleno viaje mundialista
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Capítulo 8
fuerte turbulencia sacude al avión; ‘El Cole’ es el invitado especial
Capítulos (2).jpg
Capítulo 7
dos parejas enfrentan miedo a las alturas y una se deja llevar por la velocidad
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1:06:02
Capítulo 6
una pareja tocará la Luna; Gerardo Bedoya es el invitado especial
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1:06:28
Capítulo 5
David Ospina, arquero de la Selección Colombia, hace aparición especial
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1:06:05
Capítulo 4
pareja sufre al saber que subirá 32 metros de altura sin seguridad
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1:06:46
Capítulo 10
Amparo Grisales y Lokillo se montan al avión en el último viaje