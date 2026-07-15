1:06:46 min La Vuelta al Mundial en 80 risas - Capítulo 10: Amparo Grisales y Lokillo se montan al avión en el último viaje Capítulo 9 tripulantes prueban insectos en pleno viaje mundialista Capítulo 8 fuerte turbulencia sacude al avión; ‘El Cole’ es el invitado especial Capítulo 7 dos parejas enfrentan miedo a las alturas y una se deja llevar por la velocidad 1:06:46 Capítulo 10 Amparo Grisales y Lokillo se montan al avión en el último viaje

Capítulo 10 La Vuelta al Mundial en 80 risas : Amparo Grisales y Lokillo se montan al avión en el último viaje Las cinco parejas de presentadores y humoristas se despiden de este viaje mundialista con divertidas anécdotas y dándole la bienvenida al avión a ‘La Diva de Colombia’ y a un viejo amigo de la casa.