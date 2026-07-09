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Capítulo 7 La Vuelta al Mundial en 80 risas : dos parejas enfrentan miedo a las alturas y una se deja llevar por la velocidad - CaracolTV

En esta ocasión, las parejas visitarán Nueva York, Seattle, Guadalajara, Dallas y Los Ángeles. Durante el recorrido no solo disfrutarán de los paisajes, sino también de arriesgadas actividades que pondrán a prueba su sentido del humor.

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La Vuelta al Mundial en 80 risas - Capítulo 7: dos parejas enfrentan miedo a las alturas y una se deja llevar por la velocidad
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1:06:02
Capítulo 6
una pareja tocará la Luna; Gerardo Bedoya es el invitado especial
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1:06:28
Capítulo 5
David Ospina, arquero de la Selección Colombia, hace aparición especial
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1:06:05
Capítulo 4
pareja sufre al saber que subirá 32 metros de altura sin seguridad
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Capítulo 7
dos parejas enfrentan miedo a las alturas y una se deja llevar por la velocidad

Capítulo 7 La Vuelta al Mundial en 80 risas : dos parejas enfrentan miedo a las alturas y una se deja llevar por la velocidad

En esta ocasión, las parejas visitarán Nueva York, Seattle, Guadalajara, Dallas y Los Ángeles. Durante el recorrido no solo disfrutarán de los paisajes, sino también de arriesgadas actividades que pondrán a prueba su sentido del humor.

Por: Marianella Chavarro Castro
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1:06:02
Capítulo 6
una pareja tocará la Luna; Gerardo Bedoya es el invitado especial
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1:06:28
Capítulo 5
David Ospina, arquero de la Selección Colombia, hace aparición especial
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1:06:05
Capítulo 4
pareja sufre al saber que subirá 32 metros de altura sin seguridad
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Capítulo 3
Javier Hernández Bonnet sube a bordo con las cinco parejas
En vivo 'La Vuelta al Mundial en 80 Risas'.
1:22:40
Capítulo 2
Fabián Vargas y Carlos Sánchez aparecen en clase preferencial
En vivo 'La Vuelta al Mundial en 80 Risas'.
1:29:36
Capítulo 1
una pareja sufre incidente en globo aerostático; sale en noticias
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Capítulo 7
dos parejas enfrentan miedo a las alturas y una se deja llevar por la velocidad