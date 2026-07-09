Capítulo 7 La Vuelta al Mundial en 80 risas : dos parejas enfrentan miedo a las alturas y una se deja llevar por la velocidad - CaracolTV En esta ocasión, las parejas visitarán Nueva York, Seattle, Guadalajara, Dallas y Los Ángeles. Durante el recorrido no solo disfrutarán de los paisajes, sino también de arriesgadas actividades que pondrán a prueba su sentido del humor.