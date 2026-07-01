1:22:40 min La Vuelta al Mundial en 80 risas - Capítulo 2: Fabián Vargas y Carlos Sánchez aparecen en clase preferencial 1:05:39 Capítulo 17 deliciosos platos y experiencias extremas en el último vuelo 1:10:56 Capítulo 16 experiencias extremas, únicas y llenas de diversidad 1:11:09 Capítulo 15 castillos, rafting y esmeraldas en estos viajes 1:22:40 Capítulo 2 Fabián Vargas y Carlos Sánchez aparecen en clase preferencial

Capítulo 2 La Vuelta al Mundial en 80 risas : Fabián Vargas y Carlos Sánchez aparecen en clase preferencial Las cinco parejas de presentadoras y humoristas vuelven a embarcarse en el avión para conocer nuevos destinos turísticos. En esta ocasión se encuentran con dos de los exfutbolistas de la Selección Colombia más queridos.