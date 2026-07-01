Capítulo La Vuelta al Mundial en 80 Risas: HOY 1 de julio completo y gratis- CaracolTV
Las cinco parejas de presentadoras y humoristas vuelven a embarcarse en el avión para conocer nuevos destinos turísticos. En esta ocasión se encuentran con dos de los exfutbolistas de la Selección Colombia más queridos.
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Nos vemos luego
¡Veámonos!
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1:22:40 min
La Vuelta al Mundial en 80 risas - Capítulo 2: Fabián Vargas y Carlos Sánchez aparecen en clase preferencial
1:05:39
Capítulo 17
deliciosos platos y experiencias extremas en el último vuelo
1:10:56
Capítulo 16
experiencias extremas, únicas y llenas de diversidad
1:11:09
Capítulo 15
castillos, rafting y esmeraldas en estos viajes
1:22:40
Capítulo 2
Fabián Vargas y Carlos Sánchez aparecen en clase preferencial
Capítulo 2 La Vuelta al Mundial en 80 risas : Fabián Vargas y Carlos Sánchez aparecen en clase preferencial
Las cinco parejas de presentadoras y humoristas vuelven a embarcarse en el avión para conocer nuevos destinos turísticos. En esta ocasión se encuentran con dos de los exfutbolistas de la Selección Colombia más queridos.