La Vuelta al Mundial en 80 risas - Capítulo 3: Javier Hernández Bonnet sube a bordo con las cinco parejas 1:22:40 Capítulo 2 Fabián Vargas y Carlos Sánchez aparecen en clase preferencial 1:05:39 Capítulo 17 deliciosos platos y experiencias extremas en el último vuelo 1:10:56 Capítulo 16 experiencias extremas, únicas y llenas de diversidad Capítulo 3 Javier Hernández Bonnet sube a bordo con las cinco parejas

Capítulo 3 La Vuelta al Mundial en 80 risas : Javier Hernández Bonnet sube a bordo con las cinco parejas Las cinco parejas viajan a diferentes destinos de México, Estados Unidos y Canadá. Durante el viaje se encuentran al comentarista deportivo, que les cuenta que ha estado en 12 Copas del Mundo.