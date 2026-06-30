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Capítulo 1 La Vuelta al Mundial en 80 Risas: 30 de junio completo y gratis- CaracolTV
Las seis parejas de humoristas y presentadores emprenden su viaje a México, Estados Unidos y Canadá para disfrutar de la fiesta mundialista en la que el fútbol y el humor serán la mejor combinación.
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Capítulo 1 La Vuelta al Mundial en 80 risas : una pareja sufre incidente en globo aerostático; sale en noticias
1:29:36 min
La Vuelta al Mundial en 80 risas - Capítulo 1:
una pareja sufre incidente en globo aerostático; sale en noticias
1:05:39
Capítulo 17
deliciosos platos y experiencias extremas en el último vuelo
1:10:56
Capítulo 16
experiencias extremas, únicas y llenas de diversidad
1:11:09
Capítulo 15
castillos, rafting y esmeraldas en estos viajes
1:29:36
Capítulo 1
una pareja sufre incidente en globo aerostático; sale en noticias
Capítulo 1 La Vuelta al Mundial en 80 risas : una pareja sufre incidente en globo aerostático; sale en noticias
Las seis parejas de humoristas y presentadores emprenden su viaje a México, Estados Unidos y Canadá para disfrutar de la fiesta mundialista en la que el fútbol y el humor serán la mejor combinación.
Por:
Marianella Chavarro Castro
|
30 de Junio, 2026
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1:05:39
Capítulo 17
deliciosos platos y experiencias extremas en el último vuelo
1:10:56
Capítulo 16
experiencias extremas, únicas y llenas de diversidad
1:11:09
Capítulo 15
castillos, rafting y esmeraldas en estos viajes
1:07:33
Capítulo 14
platos exóticos, museos bajo el agua y lugares históricos
1:11:39
Capítulo 13
bailes típicos, museos raros y viajes en metro
1:10:05
Capítulo 12
experiencias extremas en el agua, vistas imperdibles y más
1:29:36
Capítulo 1
una pareja sufre incidente en globo aerostático; sale en noticias
La Vuelta al Mundial en 80 risas
Capítulo 17 La Vuelta al Mundial en 80 risas : deliciosos platos y experiencias extremas en el último vuelo
La Vuelta al Mundial en 80 risas
Capítulo 16 La Vuelta al Mundial en 80 risas : experiencias extremas, únicas y llenas de diversidad
La Vuelta al Mundial en 80 risas
Capítulo 15 La Vuelta al Mundial en 80 risas : castillos, rafting y esmeraldas en estos viajes
La Vuelta al Mundial en 80 risas
Capítulo 14 La Vuelta al Mundial en 80 risas : platos exóticos, museos bajo el agua y lugares históricos
La Vuelta al Mundial en 80 risas
Capítulo 13 La Vuelta al Mundial en 80 risas : bailes típicos, museos raros y viajes en metro
La Vuelta al Mundial en 80 risas
Capítulo 12 La Vuelta al Mundial en 80 risas : experiencias extremas en el agua, vistas imperdibles y más
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