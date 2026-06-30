1:29:36 min La Vuelta al Mundial en 80 risas - Capítulo 1: una pareja sufre incidente en globo aerostático; sale en noticias 1:05:39 Capítulo 17 deliciosos platos y experiencias extremas en el último vuelo 1:10:56 Capítulo 16 experiencias extremas, únicas y llenas de diversidad 1:11:09 Capítulo 15 castillos, rafting y esmeraldas en estos viajes 1:29:36 Capítulo 1 una pareja sufre incidente en globo aerostático; sale en noticias

Capítulo 1 La Vuelta al Mundial en 80 risas : una pareja sufre incidente en globo aerostático; sale en noticias Las seis parejas de humoristas y presentadores emprenden su viaje a México, Estados Unidos y Canadá para disfrutar de la fiesta mundialista en la que el fútbol y el humor serán la mejor combinación.