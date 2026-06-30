Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
La Vuelta al mundial en 80 Risas
En vivo 'La Vuelta al Mundial en 80 Risas'
Mundial 2026
Programación
YouTube Caracol Televisión

Capítulo 1 La Vuelta al Mundial en 80 Risas: 30 de junio completo y gratis- CaracolTV

Las seis parejas de humoristas y presentadores emprenden su viaje a México, Estados Unidos y Canadá para disfrutar de la fiesta mundialista en la que el fútbol y el humor serán la mejor combinación.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

1:29:36 min
En vivo 'La Vuelta al Mundial en 80 Risas'.
La Vuelta al Mundial en 80 risas - Capítulo 1: una pareja sufre incidente en globo aerostático; sale en noticias
Capítulo 17 La Vuelta al Mundo en 80 Risas: Deliciosos platos y experiencias extremas en el último vuelo
1:05:39
Capítulo 17
deliciosos platos y experiencias extremas en el último vuelo
cap vuelta yt.png
1:10:56
Capítulo 16
experiencias extremas, únicas y llenas de diversidad
Thumbnail
1:11:09
Capítulo 15
castillos, rafting y esmeraldas en estos viajes
En vivo 'La Vuelta al Mundial en 80 Risas'.
1:29:36
Capítulo 1
una pareja sufre incidente en globo aerostático; sale en noticias

Capítulo 1 La Vuelta al Mundial en 80 risas : una pareja sufre incidente en globo aerostático; sale en noticias

Las seis parejas de humoristas y presentadores emprenden su viaje a México, Estados Unidos y Canadá para disfrutar de la fiesta mundialista en la que el fútbol y el humor serán la mejor combinación.

Por: Marianella Chavarro Castro
|
Capítulo 17 La Vuelta al Mundo en 80 Risas: Deliciosos platos y experiencias extremas en el último vuelo
1:05:39
Capítulo 17
deliciosos platos y experiencias extremas en el último vuelo
cap vuelta yt.png
1:10:56
Capítulo 16
experiencias extremas, únicas y llenas de diversidad
Thumbnail
1:11:09
Capítulo 15
castillos, rafting y esmeraldas en estos viajes
Thumbnail
1:07:33
Capítulo 14
platos exóticos, museos bajo el agua y lugares históricos
CAP 13 VUELTA.png
1:11:39
Capítulo 13
bailes típicos, museos raros y viajes en metro
Experiencias extremas en el agua, vistas imperdibles y más | Capítulo 12 - La Vuelta al Mundo en 80 risas
1:10:05
Capítulo 12
experiencias extremas en el agua, vistas imperdibles y más
En vivo 'La Vuelta al Mundial en 80 Risas'.
1:29:36
Capítulo 1
una pareja sufre incidente en globo aerostático; sale en noticias