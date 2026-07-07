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Capítulo La Vuelta al Mundial en 80 Risas: HOY 7 de julio completo y gratis - CaracolTV

Una de las cinco parejas que recorren Estados Unidos, Canadá y México logra conectarse en videollamada con David Ospina durante el viaje. Mientras tanto, las demás duplas disfrutan de las culturas de los tres países.

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1:06:28 min
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La Vuelta al Mundial en 80 risas - Capítulo 5: David Ospina, arquero de la Selección Colombia, hace aparición especial
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1:06:05
Capítulo 4
pareja sufre al saber que subirá 32 metros de altura sin seguridad
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Capítulo 3
Javier Hernández Bonnet sube a bordo con las cinco parejas
En vivo 'La Vuelta al Mundial en 80 Risas'.
1:22:40
Capítulo 2
Fabián Vargas y Carlos Sánchez aparecen en clase preferencial
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1:06:28
Capítulo 5
David Ospina, arquero de la Selección Colombia, hace aparición especial

Capítulo 5 La Vuelta al Mundial en 80 risas : David Ospina, arquero de la Selección Colombia, hace aparición especial

Una de las cinco parejas que recorren Estados Unidos, Canadá y México logra conectarse en videollamada con David Ospina durante el viaje. Mientras tanto, las demás duplas disfrutan de las culturas de los tres países.

Por: Marianella Chavarro Castro
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1:06:05
Capítulo 4
pareja sufre al saber que subirá 32 metros de altura sin seguridad
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Capítulo 3
Javier Hernández Bonnet sube a bordo con las cinco parejas
En vivo 'La Vuelta al Mundial en 80 Risas'.
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Capítulo 2
Fabián Vargas y Carlos Sánchez aparecen en clase preferencial
En vivo 'La Vuelta al Mundial en 80 Risas'.
1:29:36
Capítulo 1
una pareja sufre incidente en globo aerostático; sale en noticias
Capítulo 17 La Vuelta al Mundo en 80 Risas: Deliciosos platos y experiencias extremas en el último vuelo
1:05:39
Capítulo 17
deliciosos platos y experiencias extremas en el último vuelo
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Capítulo 16
experiencias extremas, únicas y llenas de diversidad
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Capítulo 5
David Ospina, arquero de la Selección Colombia, hace aparición especial