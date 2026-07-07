Capítulo La Vuelta al Mundial en 80 Risas: HOY 7 de julio completo y gratis - CaracolTV
Una de las cinco parejas que recorren Estados Unidos, Canadá y México logra conectarse en videollamada con David Ospina durante el viaje. Mientras tanto, las demás duplas disfrutan de las culturas de los tres países.
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1:06:28 min
La Vuelta al Mundial en 80 risas - Capítulo 5: David Ospina, arquero de la Selección Colombia, hace aparición especial
1:06:05
Capítulo 4
pareja sufre al saber que subirá 32 metros de altura sin seguridad
Capítulo 3
Javier Hernández Bonnet sube a bordo con las cinco parejas
1:22:40
Capítulo 2
Fabián Vargas y Carlos Sánchez aparecen en clase preferencial
1:06:28
Capítulo 5
David Ospina, arquero de la Selección Colombia, hace aparición especial
Capítulo 5 La Vuelta al Mundial en 80 risas : David Ospina, arquero de la Selección Colombia, hace aparición especial
Una de las cinco parejas que recorren Estados Unidos, Canadá y México logra conectarse en videollamada con David Ospina durante el viaje. Mientras tanto, las demás duplas disfrutan de las culturas de los tres países.